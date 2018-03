Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe imagini cu Elena Udrea si Alina Bica au aparut duminica seara pe Facebook. Potrivit lui Narcis Vlad Barbu, celui care a realizat fotografiile, cele doua s-ar afla in Costa Rica iar scena s-ar fi desfasurat astazi.

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Udrea a fost reprezentata la proces de un…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni tata și sentimentul de implinire i se citește pe fața. Elena Udrea, in varsta de 45 de ani, a anunțat zilele trecute ca este insarcinata și in cateva luni va deveni mama. Fostul Ministru al Turismului a dezvaluit…

- Elena Udrea, din nou mama dupa ce va naste gemeni? Elena Udrea i-a luat pe toti prin surprindere anuntand ca este insarcinata pentru prima data la varsta de 44 de ani. Fostul ministru a urmat tratamente de fertilizare in vitro si va aduce pe lume, se pare, gemeni, confirmand sarcina intr-o declaratie…

- Mugur Ciuvica a anunțat, luni seara, la Antena 3, ca fostul președinte Traian Basescu are inregistrari incendiare care ar amplifica scandalul din DNA și care a r fi mult mai explozive decat cele prezentate in ultima perioada de Vlad Cosma.

- Inregistrarile prezentate de Vlad Cosma cu procurorii DNA au produs o noua scindare in viața publica și politica, dar și cateva premiere. Laura Codruța Kovesi a susținut o conferința de presa la sediul DNA, ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a intrerupt vizita in Japonia, președintele Klaus…

- "Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream baieței. Poate nu ma opresc la doi. Vedem cum decurg lucrurile. Elena e fericita, isi dorea de foarte mult timp. Vestea e una de bun augur. Am primit vestea acum patru zile. E prea devreme sa te gandesti la nume. Eu imi asum tot", a declarat Adrian…

- Val de vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.Intrebat, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, daca este doar o coincidenta faptul…

- In sfarsit, fosta „blonda de la Cotroceni” va deveni mamica. Si bucuria este cu atat mai mare cu cat asteapta gemeni. Zvonurile ca Elena Udrea ar fi insarcinata au aparut inca de la sfarșitul lunii ianuarie, dupa ce a fost vazuta ieșind dintr-o clinica medicala, specializata in probleme ginecologice,…

- Fostul ministru din guvernul Boc, Elena Udrea, a recunoscut ca se afla în Costa Rica. ”M-am vazut cu Alina Bica. E și unul dintre motivele pentru care am decis sa vin în Costa Rica. Mi-am dorit s-o vad de sarbatori, dar n-am reușit. Din punct…

- Elena Udrea este insarcinata cu gemeni, la 44 de ani Elena Udrea este insarcinata. Astfel a inceput sa se zvoneasca de cateva saptamani incoace, speculandu-se ca cea mai celebra femeie din politica romaneasca ar urma sa devina mama la 44 de ani. Dupa o perioada de incertitudini, aceasta a confirmat…

- Elena Udrea (44 dde ani) este in culmea fericirii. Aflata in Costa Rica, fosta blonda de la Cotroceni a facut marele anunț, deși inainte negase ca ar fi insarcinata. Aceasta a recunoscut ca este insarcinata cu gemeni și a marturisit ca sarcina evolueaza foarte bine. Elena Udrea a anunțat ca este insarcinata…

- Deși se afla in Costa Rica, e decisa sa ofere țarii sale cei doi gemeni cu care este gravida Inrtr-o declarație pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica , Elena Udrea a dezvaluit ca este insarcinatași ca va avea gemeni. ”Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei…

- Elena Udrea dezvaluie ca este insarcinata cu gemeni Fostul ministru Elena Udrea a declarat, sambata, ca este in Costa Rica si ca a vizitat-o pe Alina Bica, precizand ca va reveni in Romania dupa ce va finaliza mai multe proceduri medicale, avand o sarcina gemelara. Fostul ministru sustine ca a…

- Elena Udrea (44 de ani) a anuntat, sambata, la Antena 3, ca se afla in Costa Rica, unde a mers pentru a vizita niste prieteni si de unde intentioneaza sa mearga in Grecia. Udrea a anuntat ca este insarcinata cu gemeni si ca va avea doi baieti.

- Elena Udrea a anuntat, sambata, la Antena 3, ca este insarcinata cu gemeni si spera sa aiba doi baieti. Udrea se afla in Costa Rica si a spus ca intentioneaza sa mai ramana. ”Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa. Eu am venit,…

- Elena Udrea a confirmat ca este gravida. Fosta șefa a Ministerului Turismului a luat prin surprindere pe toata lumea, anunțand ca are gemeni, ambii fiind baieți. „Sarcina evolueaza bine, este gemelara, deci sunt doi baieți. Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc…

- Elena Udrea, condamnata in prima instanța la 6 ani de inchisoare in Dosarul ”Gala Bute”, a declarat la Antena 3 ca se afla in Costa Rica și ca ar fi insarcinata cu gemeni. ”De obicei nu dau socoteala de ce plec din țara, dar cand lucrurile par ascunse dau naștere la tot felul de scenarii. […]

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3 si a confirmat ca se afla in Costa Rica. „Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu...

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. Dupa ce s-a aflat de curand ca este insarcinata, fosta șefa de la Turism a dezvaluit ca va avea gemeni.Citește și: udrea-se-teme-de-ce-mai-rau-mi-e-teama-ca-o-sa-ma-intorc-in-pu-carie_1249481.html"…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. Dupa ce s-a aflat de curand ca este insarcinata, fosta șefa de la Turism a dezvaluit ca va avea gemeni.Citește și: Elena Udrea se TEME de ce mai rau: 'Mi-e teama ca o sa ma intorc in…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. ”Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am gasit niște vechi…

- Elena Udrea a facut o declarație surpriza la Antena 3. Fosta deputata a anunțat ca va avea gemeni și va sta pe o perioada mai lunga Costa Rica. „Costa Rica este o țara frumoasa și...

- Fostul ministru sustine ca a mers la Atena pentru niste proceduri medicale, iar de acolo a mers in Costa Rica, unul dintre motive fiind o vizita pe care dorea sa i-o faca Alinei Bica. Elena Udrea a precizat ca va reveni in Romania dupa finalizarea procedurilor medicale, fara a inainta un termen. Fostul…

- Elena Udrea a oferit o declaratie in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. Udrea a ecunoscut ca e insarcinata cu gemeni.Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa. Eu am venit, mi am vizitat niste…

- Elena Udrea s-a intalnit cu Alina Bica in Costa Rica și spune ca fosta șefa a DIICOT nu se simte foarte bine. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, fostul deputat a spus ca ea crede ca fosta șefa a DIICOT se va intoarce in Romania. Udrea a explicat de ce a plecat in Costa Rica și deși a spus ca…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. "Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am gasit niște…

- Udrea a declarat ca iși dorește ca lucrurile sa fie judecate corect in procese și justiția sa fie corecta, sa dispara abuzurile, dar a spus categoric ca nu a fugit din Romania. Elena Udrea a mai precizat ca se afla in vizita la niște prieteni in Costa Rica, dupa ce in urma cu cateva zile a…

- Elena Udrea a anunat la TV ca va avea gemeni. Ea a acordat un interviu prin telefon pentru postul de eleviziune Antena3. In urma cu ceva timp s-a zvonit ca Elena Udrea ar fi insarcinata cu Andrei Alexandrov , iubitul ei, insa acest lucru nu a fost confirmat. Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a acordat…

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica. A aterizat pe aeroportul internațional San Juan pe 7 februarie, conform RISE Project . Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a tinut sa precizeze, in urma cu o saptamana, ca aceasta se afla in Grecia, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi plecat in Costa Rica, unde se…

- Elena Udrea nu s-a prezentat la procesul privind finantare ilegala a campaniei electorale din 2009, iar avocatul sau a confirmat ca fostul ministru a plecat in Grecia, la Atena. Jurnalistii de la Rise Project sustin ca, de fapt, ar fi in Costa Rica, la Aina Bica. Elena Udrea a plecat…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, ca nu a vazut inregistrarile facute de Vlad Cosma si acuzatiile aduse DNA. Intrebat daca el crede ca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar trebui sa demisioneze, Basescu a replicat ca nu crede nimic, deoarece “la Biserica se crede”.Alina…

- Udrea afirma ca a mai plecat din tara si o va face si de acum inainte si ca o priveste "fix" pe ea daca pleaca in vacanta sau cu treaba sau daca merge in Costa Rica sa o viziteze pe Alina Bica sau daca s-ar plimba cu ea la Paris. "Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii, s-au apucat sa imprastie…

- Elena Udrea a postat pe Facebook un mesaj dupa ce avocatul sau a confirmat faptul ca se afla la Atena. Fostul ministru spune ca nu ințelege interesul atat de mare pentru plecarea sa din țara și precizeaza ca informația era una publica și nu a ascuns faptul ca plecat in Grecia. Elena Udrea a postat un…

- Fostul ministru Elena Udrea reactioneaza pe Facebook dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca a plecat din tara: „Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie «pe surse» ca «Elena Udrea a parasit tara»!!! Asa, si??? Si ce daca «am parasit tara»??? Ce va agita atat de…

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat, vineri, la Antena 3, ca fostul ministru se afla la Atena, unde urmeaza un tratament medical, fiind inștiințata și instanța suprema, unde clienta sa are proces pe rol. Potrivit unor surse citate in emisiunea Obiectiv, realizata de Ana Maria Roman,…

- "Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie "pe surse" ca "Elena Udrea a parasit tara"!!!!!!Asa, si??? Si ce daca "am parasit tara"??? Ce va agita atat de tare de nu dormiti noaptea din cauza mea? Sau ati primit ordin pe unitate sa va ridicati din scutece si sa va lamentati…

- S-a creat o isterie in mediul online despre fostul ministru Elena Udrea spunandu-se ca ar fi plecat in Costa Rica unde se afla fosta sefa DIICOT, Alina Bica. Ceea ce, conform mesajului sau de pe Facebook, este total fals. Se afla la Atena internata la o clinica de fertilizare si ca este „o informatie…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, spune ca a luat legatura cu clienta sa care a transmis ca se afla in Atena, Grecia. Aparatorul tranmite informația dupa ce in spațiul public s-a vehiculat ca Elena Udrea ar fi pelcata in Costa Rica, unde se afla și Alina Bica, fosta șefa a DIICOT. Citește și …

- Un jurnalist celebru vine cu dezvaluirea zilei: Sabin Orcan sustine ca, potrivit informatiilor sale, Elena Udrea nu s-ar mai afla in Romania. Orcan a scris pe Facebook recent ca surse i-au declarat ca fostul ministru al Turismului ar fi plecat in Costa Rica. De altfel, stim ca in Costa Rica se afla…

- Alina Bica, fosta sefa a DIICOT a lipsit, luni, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu. Avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.Alina Bica…

- "Am vazut știrile aparute despre pretinsa mea fuga din țara. Intr-adevar nu ma aflu in țara, lucru pe care l-am adus la cunoștința instanței, dar țin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din țara, așa cum nu se pune problema sa ma gandesc sa fug in viitor. Ma confrunt cu o situație personala,…

- Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in care este judecata alaturi de fostul ministru Adriean Videanu, iar avocatul acesteia ar fi anuntat in sala de judecata ca este plecata in Costa Rica unde intentioneaza sa lucreze ca avocat.…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, trimisa in judecata in mai multe dosare, a plecat in Costa Rica si nu s-a mai prezentat la procese, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor, Alina Bica nu s-a prezentat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procesul in…

