- O instanta judiciara din Costa Rica a decis, luni la pranz (luni seara, ora Romaniei), eliberarea din arest preventiv a Elenei Udrea si a Alinei Bica, afirma surse oficiale citate de presa locala. Avocatul...

- Pedeapsa Alinei Bica este suspendata, conform deciziei ICCJ. Șerban Pop, fost director ANAF, va fi eliberat și el. Alina Bica a primit o suspendare a pedepsei dupa ce a contestat legalitatea completului de judecatori care a dat sentința definitiva de 4 ani de inchisoare cu executare. Decizia definitiva…

- Informație de ultima ora. Pedeapsa Alinei Bica a fost suspendata, ca urmare a deciziei CCR care a declarat nelegala constituirea completurilor de cinci judecatori. In prezent, Alina Bica era incarcerata in Costa Rica, alaturi de Elena Udrea."I. Admite in principiu contestatia in anulare formulata…

- Elena Udrea și Alina Bica sunt terorizate in pușcaria din Costa Rica. Asta susțin surse din Costa Rica pentru Romania TV. Conform jurnaliștilor postului, Elena Udrea platește taxa de protecție pentru a nu fi agresata de colegele de detenție din Costa Rica. Totul dupa ce deținutele au aflat ca Udrea…

- Elena Udrea si Alina Bica vor ramane in continuare in inchisoare, dupa ce instanta din Costa Rica a decis prelungirea masurii arestului preventiv, scrie Antena3.ro. Aceasta decizie vine dupa ce procurorii au solitictat prelungirea mandatului initial de 2 luni primit de fostul ministrul PDL."Deja au…

- Elena Udrea iși va petrece doua luni in inchisoarea El Buen Pastor din Costa Rica, ea fiind plasata in camera cu Alina Bica și cu inca o localnica ce a fost condamnata pentru frauda, spune omul de afaceri Cornel Tabacaru, care traiește in acel stat. Cele doua se afla in aripa buna a inchisorii, informeaza…

- Elena Udrea isi va petrece doua luni in inchisoarea El Buen Pastor din Costa Rica, ea fiind plasata in camera cu Alina Bica si cu inca o localnica ce a fost condamnata pentru frauda, spune omul de afaceri Cornel Tabacaru, care traieste in acel stat. Cele doua se afla in aripa buna a inchisorii.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica. Elena Udrea era cu copilul sau pe strada, care se afla in carucior. Omul de afaceri Cornel Tabacaru a spus, la Antena 3, ca Elena...