Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada, a anunțat Digi24, citand un anunț publicat de Autoritatea de Investigatii Judiciare din Costa Rica. Cele doua femei au fost…

