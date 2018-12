Stiri pe aceeasi tema

- Conform presei, care citeaza Biroul Procurorului Public, Tribunalul din Pavas a prelungit masura arestrului preventiv pentru cele doua, aflate in detentie din 3 octombrie. In 17 noiembrie, instanta constitutionala din Costa Rica le-a respins Elenei Udrea si Alinei Bica cererile de eliberare. Ambele…

- O instanta judiciara din Costa Rica a decis, luni, ca Elena Udrea si Alina Bica vor ramane in arest preventiv pana la finalizarea procedurii de extradare, informeaza presa locala. Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose, a decis luni dupa-amiaza admiterea cererii…

- Elena Udrea si Alina Bica sunt arestate preventiv 60 de zile, in Costa Rica, perioada in care va fi efectuata procedura de extradare in Romania. Acum, un judecator al Tribunalului Penal din districtul Pavas (San Jose) a respins cererea Alinei Bica de eliberare din detentie preventiva. Elena Udrea si…

- Elena Udrea și Alina Bica ramân în arest. Cererea Elenei Udrea de eliberare de închisoare a fost respinsa de un judecator al Tribunalului Penal din Pavas, un district din San José, în Costa Rica.

- Cererea Elenei Udrea de eliberare de inchisoare a fost respinsa de un judecator al Tribunalului Penal din Pavas, un district din San Jose, in Costa Rica, a relatat vineri site-ul ameliarueda.com. Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, se afla in arest preventiv pentru doua luni, dupa retinerea…

- Elena Udrea nu scapa din inchisoare. Cererea Elenei Udrea de eliberare din arestul din Costa Rica, unde se afla din data de 3 octombrie, a fost respinsa, scrie presa din Costa Rica, citata de Digi24.Un portal de stiri din Costa Rica transmite aceasta informatie citand Ministerul Public din aceasta tara.Elena…

- Elena Udrea avea posibilitatea sa iși ia fetița cu ea in penitenciar, dar pentru ca nu a optat pentru aceasta opțiune, fostul ministrul roman iși poate vedea copilul de doua ori pe zi. Aflata in inchisoarea Vilma Curling, de la periferia capitalei San Jose, Elena Udrea iși poate vedea fetița de doua…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate de judecatori, dupa ce cu o zi inainte au fost retinute de INTERPOL in Costa Rica. Cele doua vor sta private de libertate pentru cel mult doua luni. Reprezentantii Organismului de Investigatii in Justitie din Costa Rica au declarat ca faptul ca Elena Udrea…