- Elena Udrea și Alina Bica sunt prezentate, joi seara, in fața unei instanțe din Costa Rica, cu propunere de arestare preventiva, pe numele celor doua fiind emis, miercuri seara (ora locala) o ordonanța de reținere.Potrivit unor surse judiciare, Elena Udrea și Alina Bica, aflate momentan sub…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost arestate in Costa Rica. Elena Udrea a fost retinuta miercuri, in jurul orei locale 10:00 (19:00, ora Romaniei), iar Alina Bica, patru ore mai tarziu. Ambele au fost ridicate de pe strada. Potrivit unui comunicat , cele doua erau fost investigate, supravegheate si…

