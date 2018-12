Stiri pe aceeasi tema

- Conform presei, care citeaza Biroul Procurorului Public, Tribunalul din Pavas a prelungit masura arestrului preventiv pentru cele doua, aflate in detentie din 3 octombrie. In 17 noiembrie, instanta constitutionala din Costa Rica le-a respins Elenei Udrea si Alinei Bica cererile de eliberare. Ambele…

- O instanta judiciara din Costa Rica a decis, luni, ca Elena Udrea si Alina Bica vor ramane in arest preventiv pana la finalizarea procedurii de extradare, informeaza presa locala. Tribunalul Penal din districtul Pavas, situat la periferia orasului San Jose, a decis luni dupa-amiaza admiterea cererii…

- Cornel Tabacaru, omul de afaceri roman stabilit in Costa Rica, a vorbit la Romania TV despre situația celor doua. Tabacaru e convins ca acestea vor ramane in arest, pe toata perioada procesului de extradare, care poate dura chiar și un an. Mai mult, omul de afaceri este convins ca cele doua nu vor…

- Omul de afaceri Cornel Tabacaru dezvaluie ce planuri au Elena Udrea și Alica Bica dupa respingerea cererii de eliberare din arest.„Se confirma ce am spus eu. Ele probabil vor ataca in continuare decizia de a ramane in spatele gratiilor. Termenul de doua luni despre care se tot vorbește este…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate preventiv pentru doua luni, a anuntat, ieri seara, intr-o conferinta de presa, seful Interpol Costa Rica. Autoritatile romane trebuie sa finalizeze cererea de extradare in acest interval de timp. Fostul ministru al Turismului si fosta sefa a DIICOT au fost…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica, pe 3 octombrie. Cele doua erau cautate de autoritați pentru a ispași pedepsele pronunțate de justiția din Romania. Elena Udrea si Alina Bica vor sta in arest preventiv doua luni, in Costa Rica, perioada in care va fi efectuata procedura…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in cursul zilei de ieri de autoritațile din Costa Rica, urmand ca judecatorii sa decida daca vor emite masuri preventive și daca se aproba demararea extradarii. Procedura ar urma sa fie de durata din cauza statutului temporar de azilant, dar si a situațiilor…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada. Elena Udrea are o sentința definitiva de șase ani inchisoare, iar Alina Bica trebuie sa execute patru ani de inchisoare.…