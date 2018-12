Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin zece persoane au murit și mai multe au fost ranite, dupa ce statul Haiti a fost zguduit de un cutremur cu magnitudinea de 5,9, relateaza BBC News. Autoritațile nu au confirmat oficial niciun deces, insa presa anunța ca numarul se ridica la cel puțin zece morți. Cutremurul cu o durata mai multe…

- Nu am crezut niciodata in coincidente, drept pentru care mi se pare cam cusuta cu ata alba povestea retinerii in Costa Rica a celor doua dive ale infractionalitatii romanesti, Elena Udrea si Alina Bica. Mai precis momentul in care acest eveniment s-a produs, dat fiind ca ambele vampe s-au ascuns tot…

- Elena Udrea si Alina Bica vor fi prezentate, joi seara, in fata unei instante din Costa Rica, cu propunere de arestare preventiva, pe numele celor doua fiind emis, miercuri seara o ordonanta de retinere. Despre acest subiect jurnalistul Dan Andronic a afirmat ca situația este destul de complicata.

- Jurnalistul Catalin Tolontan a explicat la Digi24 care este miza arestarii Elenei Udrea și a Alinei Bica. ”Miza e foarte mare aici pentru ca miza nu e Elena Udrea, Alina Bica, Adamescu junior sau Popoviciu. Miza e mai mare, miza e faptul ca daca oamenii aștia…

- Jurnalistii din Costa Rica sustin ca legea din tara lor permite luarea unor masuri provizorii in cazul Elenei Udrea si Alinei Bica, insa nu permite si extradarea acestora. Cel putin, nu pentru moment.

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada. Elena Udrea are o sentința definitiva de șase ani inchisoare, iar Alina Bica trebuie sa execute patru ani de inchisoare.…

