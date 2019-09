Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea și partenerul ei de viața, afaceristul Adrian Alexandrov, au boteazat-o vineri pe fetița lor, Eva Maria, care astazi a implinit un an. Ceremonia de creștinare a avut loc la Manastirea Cașin din București. „E cel mai important moment din viata mea dupa cel in care am nascut-o,…

- Au aparut primele imagini cu fetiția Elenei Udrea, Eva Maria, in Romania. Fostul ministru al Turismului a revenit in țara in aceasta dimineața. Tatal micuței, Adrian Alexandrov, a scos-o pe micuța in brațe, la terasa casei familiei din Corbeanca.