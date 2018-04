Elena Udrea se dezlănțuie: Aceasta este justiția pe care vor unii să o recunosc? Elena Udrea tuna și fulgera dupa ce Dinu Pescariu a mai scapat de un dosar penal. "Aceasta e justitia pe care vor unii sa o recunosc????? Acesti nemernici, care prin abuzuri uriase au transformat justitia in arma lor personala cu care isi elimina adversarii, trebuie sa imi hotarasca mie viata??? Cazul Pescariu:

A fost acuzat tarziu de tot, dar totusi la presiunea media s-a intamplat, in doua dosare. In Microsoft, unde el a fost cheia, pionul principal, cel care a facut legatura intre firma Microsoft si reprezentantii diferitelor guverne, prin diversi oameni de afaceri conectati… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

