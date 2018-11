Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații din Costa Rica au decis sa respinga recursul Elenei Udrea pentru a scapa din arest. Cererea a fost respinsa de un judecator al Tribunalului Penal din Pavas, un district din San Jose, in Costa Rica, a relatat vineri site-ul ameliarueda.com. Pe pagina de Facebook a fostului ministru…

- Adrian Alexandrov a scris pe Facebook ca se simte invincibil și a postat o fotografie in care iși ține bebelușul in brațe. Solicitarea Elenei Udrea de schimbare a masurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau controlul judiciar a fost respinsa de judecator. Potrivit…

- Au ieșit la suprafața noi detalii despre motivul care a stat la baza arestarii Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, și fosta șefa a Direcției de Investigarea a Infracțiunilor de Criminalitatea Organizata și Terorism, Alina Bica, au fost arestate preventiv in Costa Rica,…

- Jurnaliștii de la Antena 3 au mers in Costa Rica pentru a vorbi cu Elena Udrea. Din spatele gratiilor, Udrea a explicat ca motivarile in dosarele in care este condamnata nu au fost trimise de catre statul roman in Costa Rica, tocmai de aceea ea considera ca reținerea de catre Interpol este ilegala.Citește…

- Elena Udrea a fost retinuta in Costa Rica, chiar daca in urma cu doar cateva saptamani a devenit mama. Informatia a fost facuta publica de Autoritatea de Investigatii Judiciare din Costa Rica. Desi a nascut in urma cu cateva saptamani, Elena Udrea a fost retinuta impreuna cu Alina Bica, fosta sefa a…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost ridicate de pe strada de autoritațile din Costa Rica, miercuri seara (3 octombrie). Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, au fost retinute de catre INTERPOL in Costa Rica. Potrivit avocatului ei, Elena Udrea se afla la o cafenea…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol. Informația a fost confirmata joi dimineața de Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea.„Confirm reținerea Elenei Udrea de catre Interpol in Costa Rica. N-am reușit sa vorbesc…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a adus pe lume in aceasta dupa amiaza o fetita. Micuta, pe care o va chema Eva Maria s a nascut la ora 14.00, ora Romaniei si este perfect sanatoasa. Adrian Alexandrov iubitul Elenei Udrea a transmis pe Facebook ca abia asteapta sa isi tina micuta in brate.…