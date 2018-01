Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un editorial publicat peA Digi24.ro, Radu Paraschivescu critica dur modul in care cei de la Romania TV urmau sa trateze programul de Revelion. In opinia sa, faptul ca au adus in studio parlamentari ai PSD initiatori la legile justitiei insemna o legitimare a demersului, din partea jurnalistilor…

- Un drapel tricolor cu o lungime record de 100 de metri a legat de Revelion cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918, arata Platforma unionista „Acțiunea 2012”, care a transmis imagini de la eveniment. Oameni din Romania și Republica Moldova au participat…

- In noaptea de Revelion, Elena Udrea a facut public un mesaj in care, pe langa urari, dezvaluie un fel de ritual pe care ea il are inainte de inceperea unui nou an. Elena Udrea, in varsta de 44 de ani , este una dintre persoanele publice din Romania care ține frecvent legatura cu fanii lor de pe rețelele…

- Crezand ca romanii vor musca momeala Legii salarizarii si-si vor bate capul cu asta, ministrul Muncii a zbughit-o din Romania tocmai in Cuba. Lia Olguta Vasilescu si iubitul au fost surprinsi in timp ce se ingramadeau, inainte de Revelion, pe un sezlong de pe terasa hotelui NH Capri La Habana, un…

- Mesaj de Anul Nou al premierului Tudose Premierul Mihai Tudose. Foto: gov.ro. Premierul Mihai Tudose îsi doreste ca în 2018 românii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala într-una de grup, asa cum au facut înaintasii. Seful guvernului scrie…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut furori la cea mai scumpa petrecere din Romania organizata in noaptea dintre ani in Poiana Brașov. Ministrul a dansat intreaga noapte alaturi de vedete si cei mai bogați romani care au ales sa intampine trecerea dintre ani in Romania.Gazdele i-au…

- Elena Basescu va avea parte de un Revelion de neuitat, pe care il va petrece alaturi de cele mai importante persoane din viața ei: cei doi copii, Sofia Anais și Traian Junior. Fiica cea mica a lui Traian Basescu a ales sa iși petreaca noaptea dintre ani la munte, in Romania. „Sunt cu cei mici la școal…

- Turiști care au ramas blocați la Cabana Babele din cauza viscolului au urcat duminica cu telecabna din Bușteni. Din cauza viscolului, telecabina nu a mai putut funcționa, astfel ca 135 de turiști sunt blocați la Babele, informeaza Romania TV. Salvamontiștii din Dambavița, Argeș și Pahova…

- Cele mai amuzante SMS-uri de Revelion 2018. In noaptea din ani, fiecare dintre noi vrem sa le transmitem un gand bun sau o urare celor dragi. Daca te-ai plictisit de mesajele clasice, Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, ti-a pregatit o colectie cu cele mai amuzante SMS-uri de Revelion 2018.

- CHISINAU, 31 dec — Sputnik. Tradițiile și obiceiurile, dar și superstițiile de Revelion au fost transmise prin viu grai din generație în generație. Cele mai raspândite dintre acestea sunt prezentate de dcnews.ro, care apreciaza ca daca ar fi sa le respectam pe toate,…

- Revelion la tarife de neegalat in Serbia, unde sute de romani au fost atrasi cu oferte incredibile. Hotelurile si restaurantele din Kladovo vor fi neincapatoare in noaptea dintre ani, iar peste 90% dintre oaspeti sunt din Romania.

- Dupa turneul din Elveția, echipa lui Xavier Pascual va lua startul la "Trofeul Carpați" de la Calarași. De ani de zile, de cand Romania nu mai ajunge la turneele finale, la baieți, handbaliștii iși petrec Sarbatorile de iarna in cantonament. "Tricolorii" pregatesc turneele de calificare și urmaresc…

- Romania TV va difuza in noaptea dintre ani „un chef maraton“ in care oamenii de la carma Romaniei, printre care Florin Iordache, Liviu Pop si Serban Nicolae, se prind in hore si canta muzica populara alaturi de vedetele postului si de interpreti ca Irina Loghin, Fuego si Marcel Avram.

- Profesorul Bogdan Maleon, barbatul de 42 de ani gasit mort alaturi de soția sa, a acordat un ultim interviu inainte de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa , luni seara. Din primele cercetari efectuate, cei…

- Iarna adevarata loveste Romania de sarbatori. De Craciun si de Revelion vom avea parte de ninsori abundente in toate regiunile, mai putin in Bucuresti, insa fara temperaturi extrem de scazute.

- Face Club Bucharest pregateste petrecerea anului in Noaptea de Revelion! Mega party-ul organizat de Face Club va fi unic in Romania, avand parte de o premiera: va fi desfacuta cea mai scumpa sampanie comandata vreodata in tara noastra, un Armand de Brignac de 100.000 de euro!A CANCAN.RO, SITE-UL NR.…

- Este cu 50 de lei peste cel de anul trecut și cu 200 de lei fața de cel din 2013. Un roman va da, in medie, cam 685 de lei pentru cozonaci, carne și alte preparate. Pentru haine, incalțaminte, cosmetice și ornamente va aloca 457 de lei. Iar pentru cadouri este prevazut un buget de 611 lei.…

- O veste-bomba venea in luna august si anume ca una dintre cele mai cunoscute doamne din politica de la noi a spus ”Da” si a primit inelul de logodna. Nu mai era nici o indoiala ca Elena Udrea se pregatea de nunta, dar acum... un aspect ingrijorator a fost observat la o iesire in public a fostei ”blonde…

- Gabriel Sandu, fostul ministru al Comunicatiilor in guvernul Emil Boc a trimis o denunț președintelui Donald Trump și procurorului general al SUA. Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca aceștia au participat intr-un grup criminal organizat impreuna…

- Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca aceștia au participat intr-un grup criminal organizat impreuna cu reprezentanții Microsoft, impreuna cu Traian Basescu, Boc și Elena Udrea. Grup care a contribuit la fraudarea statului roman de o suma de zeci…

- Acum cateva zile, presa anunta ca un deputat european ales in Romania, Sorin Moisa, a parasit PSD si grupul socialist, pentru a intra in fractiunea populara din PE. El devenea astfel al optulea independent dintre cei 32 de euro-deputati romani, ceilalti fiind Mircea Diaconu, Damian Draghici, Monica…

- Președintele Klaus Iohannis a mers cu trenul la Ploiești. Este o premiera, in mandatul șefului statului. El ca participa la dezbaterea „Orasele Romaniei la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiesti”. ”In drum spre Ploiești, pentru a discuta despre viitorul smart al orașelor din Romania”,…

- Neputința, frustrarea ca in Romania nu poate reuși fara diploma de facultate, desi picteaza și cu ochii inchiși, teama ca nu se va putea realiza intr-o țara in care ți se pun piedici mai mult decat sa fii incurajat sa razbești. Toate acestea au impins-o pe buzoianca Mihaela Iacob, suflet de artist,…

- Florentina Fantanaru, gazda emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, s-a bucurat de o binemeritata vacanța in Lisabona, unul dintre cele mai mari centre culturale europene, pe coasta Oceanului Atlantic.

- Ultimul raport al Ministerului Educației Naționale este foarte clar: aproximativ 30% dintre școlile din Romania nu au grupuri sanitare in interior, situație care afecteaza peste 230.000 de elevi la nivel național. ”In județele Vrancea și Teleorman, problema lipsei grupurilor sanitare din școli este…

- Fostul premier Victor Ponta, invitat la emisiunea "Realitatea pe net", moderata de Costi Rogozanu, a vorbit despre democratia nefunctionala din România, pornita de la relatia rece dintre presedintele Klaus Iohannis si liderul PSD Liviu Dragnea.

- Primarul Ovidiu Cretu vrea extinderea partiei de schi de pe Dealul Cocosului din Wonderland, motiv pentru care va trebui sa defriseze peste 5.200 m.p. de padure, conform calculelor fiind vorba despre circa 670 m.c. de lemn. Practic este vorba despre realizarea unei noi partii de schi, cu un grad de…

- Statul paralel a fost implementat in Romania de șefii SRI, Florian Coldea și Liviu Maior, dar planul nu a fost creația lor, ci a venit din afara țarii, a declarat Elena Udrea la Comisia de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009.

- "2009 a fost inceputul crearii statului paralel. Apogeul a fost 2014-2015, apoi puterea lui a scazut. Statul paralel functioneaza, probabil, si azi, are o influenta importanta in justitie, in conducerea institutiilor statului, tine sub control clasa politica, Parlamentul, partidele politice prin…

- Dupa ce Elena Udrea s-a destrabalat alaturi de un tinerel la nunta anului, iubitul blondinei a vorbit, in exclusivitate, pentru Spynews.ro. Adrian Alexandrov a dezvaluit amanunte picante din relatia pe care o are cu celebra blonda.

- Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan, a declarat, pentru Mediafax, ca masina a fost lovita de un tren regio la o trecere semnalizata intre Sancraieni si Miercurea Ciuc. Soferul masinii a fost ranit si transportat la spital, iar locomotiva a fost avariata. ”Locomotiva a fost…

- Camera Deputaților va reface legislația de stimulare a producției de energie verde, pentru a da un restart investițiilor în sector. Asta în contextul în care consumatorii români sunt deja foarte împovarați de schema de sprijin a acestui sector, cea mai generoasa…

- Probleme pe aeroport pentru Elena Udrea. Fosta deputata a fost data jos din avionul care se îndrepta spre Timișoara. Fostul ministru al Turismului a povestit incidentul pe pagina sa de Facebook. „În timp ce poporul abia mai respira sub avalanșa de breaking news-uri…

- "Vine cineva și ne spune, de ani de zile, ca suntem corupții corupților, ca suntem hoții planetei. Exista hoți care trebuie sa raspunda, exista oameni care au praduit aceasta țara, dar nu exista, sub nicio forma, motivația sau nebunia ca singurul lucru pe care il faci despre tine este sa spui, in…

- Fostul ministru Elena Udrea scapa de controlul judiciar si poate parasi tara, conform unei decizii definitive a instantei supreme, cauza in care este cercetata alaturi de Ioana Basescu fiind ultima in care avea masura preventiva, relateaza Romania TV.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie i au…

- De cand a preluat franciza Remax, Adrian Alexandrov a adoptat o tinuta de businessman impecabila. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a intalnit pe logodnicul Elenei Udrea la o intrevedere "de afaceri". Daca iubitul fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului a preferat sa consume…

- Omul de afaceri, Dan Voiculescu, susține ca masura anunțata de ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, cu inființarea unui Fond de Solidaritate este o idee buna, insa explicata prost și imbrațișata prea tarziu. Citește și: Klaus Iohannis anunța o intalnire CRUCIALA in Romania: va fi ultima, inainte…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, dupa audierea sa în Comisia parlamentara de control al SRI, ca exista persoane care veneau din partea lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, si îi transmiteau ”sa se potoleasca”, în caz contrar urmând…

- Președintele comisiei pentru controlul SRI, Claudiu Manda a declarat, joi, dupa audierea Elenei Udrea ca saptamana viitoare sunt așteptați la audieri fostul președinte al Romaniei, liderul PMP Traian Basescu, și patronii media Dan Andronic și Adrian Sarbu. Manda a spus ca nu știe daca din lista de 65…

- Continua audierile din Comisia SRI. Dupa dezvaluirile extrem de dure și de controversate facute de fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, nume grele au trecut, pana in prezent, prin fața comisiei. Astazi, potrivit anunțului facut de Claudiu Manda, președintele Comisiei parlamentare de control al SRI, la…

- Fostul deputat Elena Udrea a declarat, joi, inainte de a fi audiata in Comisia pentru controlul SRI, ca va vorbi despre modul in care “statul paralel” controleaza societatea, "folosind justitia ca instrument principal", precizand ca s-a prezentat in urma invitatiei comisiei. “Nu o sa reclam…

- Directorul OTL, Mircea Pop, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca va depune in cursul diminetii o solicitare la Tribunalul Bihor pentru declararea ilegala a protestului. ”Continua protestul spontan al angajatilor OTL, soferii de autobuze si vatmanii de tramvaie refuzand pentru…

- Traian Basescu si Elena Udrea, dar si alte persoane vor fi invitati saptamana viitoare la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI, a anuntat joi senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele acestui for, dupa audierea Alinei Bica, relateaza Romania TV.Saptamana viitoare intentionam sa i invitam…

- Vica Blochina, fosta iubita a antrenorului Victor Piturca, a implinit pe 8 august 42 de ani. Fosta balerina are planuri mari si se simte mai implinita si mai fericita ca niciodata. La 42 de ani, Vica Blochina are tot ce-si poate dori o femeie. Se simte iubita si implinita si chiar isi doreste sa inceapa…