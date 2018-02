Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Dan Voiculescu a negat afirmațiile DNA, conform carora afaceristul s-ar fi intalnit la Belgrad cu Sebastian Ghița."Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici…

- ”Unu: foarte curajoși Andreea și Vlad Cosma. Ei sunt victime. Ei nu sunt doamna procuror Moraru, fosta adjuncta și mana dreapta a lui Kovesi. Ei sunt victime. Sunt cei care au fost harțuiți ani de zile, dar au reușit sa treaca peste orice și sa ne arate fața hidoasa a acestor odioși. Ce s-ar…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, a vorbit despre presupusa relatie pe care ar fi avut-o cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Ghita a dezvaluit ca i-a spus lui Kovesi ce facea Mircea Negulescu la DNA Prahova. Kovesi s-ar fi bucurat ca cel poreclit…

- Revolta in Ministerul de INterne: ”Dupa ora 16.00, talharii pot circula liber” Revolta in Ministerul de Interne. Dupa ce au aflat ca le scad salariile, sindicalistii din Politie anunta ca nu mai sunt dispusi sa munceasca ore suplimentare si in aceste conditii vor sta la serviciu doar intre orele 8 și…

- "Capii Sistemului au fost Maior, Coldea, care au in continuare influenta... Maior e ambasador in SUA, dl. Coldea preda lectii despre rolul institutiilor de intelligence in stat. Daca asta e rolul pe care il preda, atunci e clar ca studentii lui Coldea sunt vaccinati impropriu. Stimabila conducatoare…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Iohannis si Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea, intrebat in ce relatie…

- Președintele Comisiei Europene, Jean Cluade Juncker, a declarat miercuri, la Bruxelles, ca daca legile Justiției din Romania raman in forma actuala, primirea Romaniei in Schengen și ridicarea MCV se vor discuta in alți termeni.

- Jurnalistul Victor Ciutacu a avut o reactie dura dupa ce magistratii din cadrul CSM au decis excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu. Ciutacu sustine ca asteapta acum o explicatie oficiala din partea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, in care sa explice motivele pentru care l-a…

- BREAKING NEWS Un clujean cu probleme in Guvernul Dancila Profesorul clujean Nicolae Burnete este propunerea PSD Cluj pentru postul de ministru al Cercetarii "Dl. Nicolae Burnete, președintele Senatului Universitații Tehnice Cluj-Napoca, este nominalizarea PSD Cluj pentru Ministerul Cercetarii…

- Toma Petcu renunta la portofoliul de la Energie. Ministrul a invocat probleme de sanatate Toma Petcu, ministrul Energiei, a cerut sa i se retraga numele de pe lista realizata pentru Guvernul Dancila, precizand ca are probleme de sanatate, au declarat surse politice. În sedinta Biroului Politic…

- Mesajul adresat Romaniei de Jean Claude Juncker si de Frans Timermans reprezinta un „foc de avertisment”, scrie EUObserver citand surse UE, care au adaugat ca CE nu exclude utilizarea mecanismului privind statul de drept lansat in cazul Poloniei in ceea ce priveste reforma sistemului judiciar. „Scrisoarea…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''in disputa dintre un membru al guvernului si premier, ii da intotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului, adresata presedintelui''.…

- ”Despre criza din PSD! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a doamna Carmen Dan." Aici nu conteaza cine are dreptate. Conteaza doar ce spune Constitutia, care, in disputa dintre un membru al guvernului si premier ii da…

- El sustine ca disputa dintre Dragnea si Tudose ar putea fi rezolvata foarte usor daca s-ar apela la Constitutiei. Mai jos redam pe larg postarea fostului sef al statului. "Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania ar putea profita, Dragnea si Tudose "se joaca de-a…

- Intr-o noua postare, Elena Udrea o intreaba pe sefa DNA: unde-i marele dosar Microsoft? Ce s-a intamplat cu acuzatiile cutremuratoare lansate de dansa? „Totul a fost un mare FAS, l-au arestat doar pe fostul sot”, presupunan-du-se ca fostul ministru MDRT era un candiat incomod si trebuia „eliminat”.

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au transmis joi un comunicat comun prin care atrag atentia ca modificarea in Parlament a legilor justitiei, precum si...

- Prin schimbarea a doar trei cuvinte în legea finanțarii partidelor, deputatii s-au asigurat ca formatiunile politice parlamentare vor primi de la bugetul de stat mai mulți bani decât au încasat în ultimii zece ani la un loc, scrie

- Fostul ideolog al PSD – l-am numit pe sociologul Vasile Dancu, ex-vicepremier in Cabinetul Cioloș – declanșeaza un atac nimicitor la adresa Guvernului Tudose, intr-un interviu oferit www.transilvaniareporter.ro. Nici mai mult nici mai puțin, Dancu susține ca autoritațile centrale nu au pregatirea necesara…

- In timp ce vorbea Varujan Vosganian, parlamentar ALDE, vorbea in plen, Cosette Chichirau a zis ca s-a saturat de ipocrizie. [citeste si] "Ma cutremura ipocrizia pe care o vad in aceasta sala. Ședința solemna a Senatului și Camerei Deputaților Romaniei pentru eroii Revoluției este prezidata…

- Un politician argesean si-a exprimat nemultumirea cu privire la ultimele schimbari aduse legilor Justitiei de catre alianta de Guvernare PSD-ALDE. Narcis Sofianu a postat un mesaj pe pagina personala de pe o retea de socializare, afirmand ca Dragnea si Tariceanu fac din Romania „Raiul infractorilor!”.…

- Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este asediata, Romania este asediata, cetatea este asediata de grupul de crima organizata PSD si ALDE, care are majoritatea in Parlament si are si sustinerea UDMR (...). In acest moment, Parlamentul nu mai…

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si codurilor penale, afirmand ca justitia este asediata si ca deja a informat Parlamentul European cu privire la aceste demersuri.…

- Gigi Becali a facut primul pas spre prelungirea contractului lui Nicolae Dica cu FCSB. Antrenorul a recunoscut ca a fost sunat de finantatorul echipei, care l-a confirmat in functie si din sezonul urmator. Nicolae Dica a terminat anul 2017 pe locul doi in clasamentul Ligii 1, la doua puncte…

- La finalul partidei cu FCSB, in care Viitorul a pierdut scor 2-0, Gica Hagi nu si-a ascuns intentia de a antrena o echipa dintr-un campionat puternic al Europei. Din dorinta de a demonstra ca poate fi un antrenor cel putin la fel de bun pe cat a fost ca jucator, Hagi nu si-a ascuns intentia…

- Rezultate frumoase obtinute de reprezentantele Romaniei in circuitul Federatiei Internationale de Tenis (ITF)! Cristina Dinu si Andreea Rosca au castigat duminica, fara drept de apel, finalele pe care le-au disputat la Antalya (Turcia), respectiv Cairo (Egipt). Andreea Rosca…

- ”Eu nu ies in strada sambata (...) Cine are de facut miting, sa faca miting. Eu nu o sa fiu in strada sambata pentru ca am alte treburi mai importante. Si pe Ceausescu l-au sfatuit unii sa faca miting”, a declarat luni Adrian Solomon. Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat…

- „Duminica ne vedem in Piata Victoriei eliberata. Legile justitiei nu trebuie sa treaca. Urmeaza o perioada - e vorba de zile - in care parlamentarii se vor face ca discuta amendamente, la gramada, in regim de urgenta. Apoi le vor vota, prefacandu-se ca asta inseamna democratie si dezbatere. Strada,…

- Dupa mesajul de Ziua Naționala a ambasadorului roman la Washington, George Maior, in care acesta aduce o critica subtila lui Dragnea și Tariceanu pentru raspunsul dur adresat dupa primirea comunicatului, diplomatul a fost atacat de catre fostul ministru de Externe, Andrei Marga.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a laudat, vineri, pe romanii care au iesit intreg anul in strada pentru a apara justitia si statul de drept, criticandu-i totodata pe liderii coalitiei de la putere, care "inventeaza scenarii despre un alt fel de stat", pentru a tine Romania "captiva", ca "sa o foloseasca…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, a transmis Romaniei toate urarile de bine cu ocazia Zilei Nationale, evocand totodata sacrificiul eroilor care au murit pentru tara lor.Creste tensiunea la Arcul de Triumf: Sediul ALDE, punctul fierbinte al taberei anti-Iohannis…

- Premierul Tudose, mesaj de Ziua Nationala: Misiunea noastra este sa asiguram servicii publice mai bune Premierul Mihai Tudose a transmis, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, precizand ca misiunea Guvernului este de a contribui in mod concret la dezvoltarea…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a reacționat la declarația prezentata de președinții celor doua Camere ale Parlamentului cu privire la avertizarile venite din SUA. Fostul oficial i-a catalogat tonul și conținutul declarației drept de “o gravitate extrema” și “parca venite din alte timpuri”.…

- O voce din PNL, mai exact cea a fostului ministru al Justiției, Catalin Predoiu, a calificat drept innacceptabil tonul folosit în comunicatul Departamentului de Stat al SUA, care a cerut Parlamentului sa renunțe la modificarea Legilor Justiției. Ludovic Orban a spus ca Predoiu…

- Hans Klemm: Comunicatul Departamentului de Stat nu trebuie sa fie o surpriza Ambasadorul american Hans Klemm a declarat, marti, dupa comunicatul Departamentului de Stat al SUA cu privire la modificarile legilor Justitiei, ca acest comunicat nu trebuie sa fie o surpriza, deoarece anterior ambasada a…

- COMUNICAT DE PRESA COMUN al președinților celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiției.…

- ”Lupta lor pentru coruptie si impotriva justitiei se vede la Departamentul de Stat al SUA exact asa cum este cu adevarat: o actiune in forta care submineaza lupta impotriva coruptiei si ameninta progresul pe care Romania l-a facut pentru a avea institutii puternice si justitie. Problemele penale…

- ”Poate dreapta pricepe ca abordarea sa actuala nu e de succes, nici cu ajutorul presei serviciilor, DNA, SUA și Bruxelles contra lui Dragnea, și ca de la 27 la 51 la suta trebuie sa faci altceva decit ce ai facut pina acum, adica mutarea de catre servicii a acoperiților sau șantajabililor intr-un nou…

- Iesire halucinanta a vedetei Romania TV, Victor Ciutacu. Imediat dupa prezentarea unei noi inregistrari incendiare cu cel poreclit Portocala, Ciutacu a avut o iesire fara precedent. Mircea Negulescu spunea ca vrea sa-i bage intr-o celula cu violatori atat pe Ciutacu, dar si pe Sebastian Ghita.Mai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a avertizat ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis. ”Avem semnale din ce în ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i…

- „Avem semnale din ce in ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i salva pe Dragnea, pe Tariceanu si pe alti lideri PSD de consecintele faptelor lor, majoritatea gaunoasa PSD-ALDE pune la cale procedura de suspendare a presedintelui Iohannis. Obiectivul precis de preluare a interimatului de…