- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a fost prezenta la slujba de Inviere oficiata la biserica pompierilor cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe si Ierarh Iosif cel Nou de la Partos, situata in Bucuresti, pe Calea 13 Septembrie, potrivit lui Bogdan Toma, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov.Carmen…

- Tragedie fara margini, chiar in noaptea de Inviere. Bunica preotului din satul Remeți, județul Maramureș, s-a stins tragic din viața in preajma sfintelor sarbatori pascale.Preptul venise sa ii aduca bunicii sale toate produsele necesare pentru Paște, iar la cateva ore dupa ce a plecat a fost…

- Edilul clujului a postat pe rețelele de socializare un fragment video din timpul slujbei și a avut un mesaj pentru toți clujenii cu ocazia Sarbatorilor Pascale. "Hristos a Inviat! Va doresc, cu drag, Sarbatori frumoase si linistite!", a fost mesajul lui Boc pe contul de Facebook.…

- In acest an, slujba de Sfantul Gheorghe nu se va mai oficia pe data de 23 aprilie. Chiar daca a ramas in calendarul ortodox la aceasta data, slujba a fost mutata de Biserica Ortodoxa in a doua zi de Paste, pe 29 aprilie. "Din ratiuni liturgice, atunci cand sarbatoarea Sfantului Gheorghe se intampla…

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de sotia sa, Carmen, participa sambata seara la slujba de Inviere din biserica parohiala romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Inainte de a intra in biserica, cuplul prezidential a salutat jurnalistii prezenti si seful…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, participa in aceasta seara la slujba de Inviere de la Sibiu. Au fost luate masuri sporite de securitate in Piața Mare, acolo unde se afla Biserica Romano-Catolica și la care va merge și președintele alaturi de soția sa. Slujba incepe la ora 21:00…

- In Biserica Romano-Catolica, astazi este Sambata Mare. Papa Francisc va oficia diseara Slujba de Inviere in bazilica San Pietro. Celebrarile religioase catolice vor culmina, maine, odata cu Sfanta Liturghie si cu ‘Urbi et Orbi’, traditionalul mesaj de Paste, rostit in fiecare an de Suveranul Pontif.…

