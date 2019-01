Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea a postat pe Facebook o noua fotografie de familie, a doua de la iesirea din inchisoare din Costa Rica, alaturi de urarea "Sa aveti credinta si puterea de a va transforma dorintele in realitate!".

- "Va urez in noul an sa aveti credinta si puterea de a va transforma dorintele in realitate!", scrie Udrea, alaturi de o fotografie in care este impreuna cu iubitul ei Adrian Alexandrov si cu fiica lor. In imagine mai apare si mama sa. Elena Udrea multumeste si pentru urarile transmise cu ocazia aniversarii…

- Elena Udrea si Elena Bica au fost eliberate din inchisoarea din Costa Rica unde se aflau de la inceputul lunii octombrie, dupa cateva ore de la decizia instantei care a stabilit punerea lor in libertate. In tot acest timp, cele doua au trecut de procedurile legale. Elena Udrea si Alina Bica au iesit…

- O instanta judiciara din Costa Rica a decis, luni, eliberarea din arest preventiv a Elenei Udrea. Adrian Aleandrov a reacționat imediat, publicand un mesaj pe Facebook.„In urma cu 2 saptamani, postam un mesaj prin care il rugam pe Mos Craciun sa o aduca acasa pe Elena, pentru a petrece sarbatorile…

- Si logodnicul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a publicat pe Facebook, imediat dupa decizia instantei, o fotografie care il infatiseaza impreuna cu fiica lor, insotita de un status in care spunea ca se simte "invincibil". Fostul ministru Elena Udrea si fosta sefa DIICOT Alina Bica au fost retinute in…

- Partenerul de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov a acordat un interviu in exclusivitate pentru Antena 3 in care a povestit cum a decurs operatiunea de retinere a fostului ministru si despre fetita lor de numai doua saptamani. Acesta a precizat ca in ziua in care a fost retinuta Elena Udrea erau…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat pe pagina sa de Facebook prima imagine in care Eva Maria poate fi vazuta foarte clar. In fotografie apare Elena Udrea, imbracata cu o rochie scurta tip maieu cu un decolteu adanc, in pat, alaturi de Alexandrov imbracat lejer intr-un maieu alb care…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute pe strada, in Costa Rica, miercuri seara (3 octombrie). Fostul ministru se afla cu bebelușul ei de 15 zile și cu iubitul ei, Adrian Alexandrov, la o cafenea, in momentul in care a fost saltata de autoritațile costaricane. Elena Udrea a fost dusa la inchisoarea…