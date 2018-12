ELENA UDREA, primele cuvinte spuse în libertate Elena Udrea a declarat, marti, la Antena 3, ca a ajuns cu bine acasa si incearca sa se bucure de fiica sa, de Craciun si de aniversarea zilei sale de nastere, in 26 decembrie. Udrea a afirmat ca cel mai greu i-a fost sa suporte despartirea de fiica sa, ajutand-o faptul ca s-a aflat impreuna cu Alina Bica. ”Cel mai greu de suportat a fost ca nu eram cu copilul meu. Altfel, faptul ca eram cu Alina Bica a facut mai usoara perioada asta. Mult, mult mai greu decat ce s-a intamplat in 2015, cand am fost in arestul din Romania. Mult, mult mai greu de suportat de data aceasta, dar Dumnezeu a facut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea si Elena Bica au fost eliberate din inchisoarea din Costa Rica unde se aflau de la inceputul lunii octombrie, dupa cateva ore de la decizia instantei care a stabilit punerea lor in libertate. In tot acest timp, cele doua au trecut de procedurile legale. Elena Udrea si Alina Bica au iesit…

- S au facut perchezitii in celula fostului ministru al Turismului, in urma carora a fost gasit un telefon mobil, scrie Romania TV.Elena Udrea si Alina Bica s au trezit, ziele trecute cu autoritatile in celula, unde s au facut perchezitii. In urma verificarilor, a fost gasit un telefon mobil, insa, din…

- Elena Udrea si Alina Bica sunt arestate preventiv 60 de zile, in Costa Rica, perioada in care va fi efectuata procedura de extradare in Romania. Acum, un judecator al Tribunalului Penal din districtul Pavas (San Jose) a respins cererea Alinei Bica de eliberare din detentie preventiva. Elena Udrea si…

- La opt zile dupa ce au ajuns intr-o inchisoare pentru femei din Costa Rica, Elena Udrea și Alina Bica au depus cereri de eliberare din arest. Fostul ministru al Dezvoltarii și fosta șefa a DIICOT urmeaza sa fie primite in audiența la un judecator saptamana viitoare care va decide soarta celor doua.…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca actualul Guvern trebuie remaniat din temelii, pentru ca sunt mulți care au pe frunte eticheta de ”idioți”. Basescu a explicat ca Liviu Dragnea nu va reuși sa rezolve situația, daca va incerca doar o remaniere politica, iar de data asta trebuie sa țina cont…

- Elena Udrea a nascut in Costa Rica o fetița careia i-a pus numele Eva Maria. Romania TV a prezentat in cadrul emisiunii ”Ediție Speciala”, moderata de Victor Ciutacu, primele imagini cu micuța.Citește și: Șeful Interpol Costa Rica DEZVAUIE de ce au fost ARESTATE Elena Udrea și Alina Bica…

- Judecatorul costarican Celso Gamboa a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, care sunt șansele ca Elena Udrea sa nu fie extradata. Judecatorul are vesti proaste pentru Udrea in ceea ce o priveste pe fiica sa.Elena Udrea și Alina Bica pot veni voluntar in Romania sau pot refuza, spune…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute in Costa Rica pe baza unui mandat al Interpol. Avocatul Elenei Udrea afirma la Antena 3 ca șansele ca fostul ministru PDL al Dezvoltarii sa fie extradat in Romania...