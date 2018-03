Stiri pe aceeasi tema

- La ceas de seara, Radu Valcan și frumoasa lui soție au pregatit o cina ușoara, iar in farfurii, peștele a fost "vedeta", scrie cancan.ro. Inainte de a se așeza la masa insa, moderatorul emisiunii „Insula Iubirii" a urcat pe o rețea de socializare o poza, pe care era scris mesajul: „Avem gemeni...".…

- Elena Udrea a pierdut unul dintre gemenii cu care era insarcinata. Aceasta a facut primele declarații despre situația prin care trece. In uma cu ceva timp, Elena Udrea anunța ca este insarcinata cu iubitul ei, Andrei Alexandrov, ea urmand sa aiba gemeni baieți . Din pacate, Elena Udrea a pierdut unul…

- "Asa a vrut Dumnezeu. A vrut sa fie unul singur acum, asa ca sunt linistita. Asa cum a vrut sa fac acest copil acum, cand nu era prioritatea mea, cand viata imi era destul de complicata si totusi s-a intamplat totul in nici o luna. Acum trebuie sa stau in pat inca o perioada pentru a preveni orice…

- Elena Udrea are probleme cu sarcina, probleme care o tin la pat pentru a evita orice risc de a-l pierde si pe cel de-al doilea copil. Totul a iesit la iveala in sala de judecata. Aparatorii fostului ministru al Turismului au solicitat amanarea cauzei in care au fost audiati Sorin Munteanu, fost secretar…

- Elena Udrea trece prin momente extrem de grele! Elena Udrea a vorbit in exlusivitate pentru "Star Matinal", de la Antena Stars, despre cum se simte dupa ce a pierdut unul dintre copii."Asa a vrut Dumnezeu. A vrut sa fie unul singur acum, asa ca sunt linistita. Asa cum a vrut sa fac acest copil…

- Elena Udrea trece prin momente extrem de grele, dupa ce a pierdut unul dintre copiii pe care ii purta in pantece. Fosta blonda de la Cotroceni isi dorea de foarte mult timp sa devina mama, iar acum o parte din visul ei s-a spulberat. Vestea ca a pierdut unul dintre copii a intristat-o…

- Elena Udrea a pierdut unul din gemeni. Al doilea nu este in siguranta! Elena Udrea a uimit pe toata lumea dupa ce a anuntat ca este insarcinata pentru prima data, la varsta de 44 de ani, dupa ce a urmat tratamente de fertilizare in vitro. Acestea au dat rezultatele dorite, celebra politiciana fiind…

- Elena Udrea are probleme cu sarcina. Fostul ministru a pierdut unul dintre gemeni, informeaza romaniatv.net. Fostul ministru al Turismului anunța anterior ca are o sarcina gemelara și ca se afla in Costa Rica pentru tratament. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a motivat astazi absența Elenei…

- Elena Udrea trece prin momente extrem de grele, dupa ce a pierdut unul dintre copiii pe care ii purta in pantece. Fosta blonda de la Cotroceni isi dorea de foarte mult timp sa devina mama, iar acum o parte din visul ei s-a spulberat. Elena Udrea a acceptat sa vorbeasca in cadrul unui interviu despre…

- Elena Udrea a pierdut unul dintre gemeni, potrivit Romania TV. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a depus, miercuri, mai multe inscrisuri medicale la ICCJ prin care a aratat ca aceasta se afla in Costa Rica, motivand neprezentarea fostului ministru la termenul din dosarul Gala Bute prin recomandarea…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, trece prin clipe groaznice. Udrea are mari probleme de sanatate si ar fi pierdut unul dintre gemenii pe care ii poarta in pantece, anunta Romania TV. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a depus, miercuri, mai multe inscrisuri medicale la ICCJ prin care…

- Aflata în Costa Rica, Elena Udrea a pierdut unul dintre gemeni si trece prin momente delicate. De când a primit vestea de la medici, nu se mai poate opri din plâns. Pericolul nu a trecut.

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a explicat pentru Libertatea.ro ca documentația medicala depusa miercuri la completul de cinci judecatori de la ICCJ, care dezbate apelurile din dosarul „Gala Bute” , ar atesta ca aceasta ar fi pierdut unul dintre gemeni. Mai precis, explica Radulescu, documentația…

- Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a pierdut unul dintre gemeni si trece prin momente delicate. De cand a primit vestea de la medici, nu se mai poate opri din plans. Pericolul nu a trecut. Medicul care ii monitorizeaza sarcina i-a recomandat repaus total, pentru ca al doilea fat sa nu fie afectat. pericol.

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a pierdut unul din gemeni, se arata in inscrisurile depuse de avocatii sai la termenul de miercuri al dosarului "Gala Bute", a confirmat, pentru MEDIAFAX, avocatul Alexandru Chiciu.

- Elena Udrea are probleme cu sarcina. Fostul ministru a pierdut unul dintre gemeni, informeaza romaniatv.net. Fostul ministru al Turismului anunța anterior ca are o sarcina gemelara și ca se afla in Costa Rica pentru tratament. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a motivat astazi absența Elenei…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a depus, miercuri, mai multe inscrisuri medicale la ICCJ prin care a aratat ca aceasta se afla in Costa Rica, motivand neprezentarea fostului ministru la termenul din dosarul "Gala Bute" prin recomandarea medicului de odihna totala in perioada sarcinii.

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, unde a avut loc un nou termen din dosarul in care fostul ministru al Turismului este cercetat pentru fapte penale privind finantarea campaniei din 2009, ca Udrea nu se sustrage procedurilor judiciare."Elena…

- Diana și Aurel de la “Insula Iubirii” s-au desparțit. Fostul iubit al Alexandrei, cea alaturi de care a mers in Thailanda, a confirmat acest lucru in direct la tv, deși Diana a negat acest lucru, spunand ca ei sunt inca impreuna. „Da, sunt singur. Ma gandesc in primul meu la mine. Vreau sa-mi fac ordine…

- Scandal intre preotul britanic si Florin Marin, dupa ce Philip Clements s-a indragostit de un alt roman. Cei doi nu au divorțat oficial, insa fiecare dintre ei incearca sa iși refaca viața alaturi de altcineva. Florin Marin a oferit declaratii pentru Antena Stars, despre noua relatie pe care Philip…

- Intalnire de gradul zero in Costa Rica! Elena Udrea si Alina Bica au stat la aceeasi masa. Blonda de la Cotroceni este insarcinata si va avea doi baieti gemeni, dar acest lucru nu o tine departe de lucrurile care o fac sa se simta bine. Aceasta are pofta de...vin!

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Udrea a fost reprezentata la proces de un…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov fac pași mari și frumoși impreuna. Sunt de doi ani impreuna, vor deveni parinți anul acesta și se vor și casatori. Iubitul fostei politiciene a vorbit, in exclusivitate pentru Click!, despre cum va fi rolul de tata de gemeni, dar si cand va avea loc nunta. Elena Udrea…

- Doi frați - o fata de 23 de ani și un baiat de 24 de ani - au decedat, iar o a treia persoana a fost ranita in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe 28 mai pe DN 65, in zona Pielești, la granița dintre județele Dolj și Olt. Acum, mama lor a aflat o veste extraordinara. La aproape…

- "Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream baieței. Poate nu ma opresc la doi. Vedem cum decurg lucrurile. Elena e fericita, isi dorea de foarte mult timp. Vestea e una de bun augur. Am primit vestea acum patru zile. E prea devreme sa te gandesti la nume. Eu imi asum tot", a declarat Adrian…

- Val de vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.Intrebat, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, daca este doar o coincidenta faptul…

- In sfarsit, fosta „blonda de la Cotroceni” va deveni mamica. Si bucuria este cu atat mai mare cu cat asteapta gemeni. Zvonurile ca Elena Udrea ar fi insarcinata au aparut inca de la sfarșitul lunii ianuarie, dupa ce a fost vazuta ieșind dintr-o clinica medicala, specializata in probleme ginecologice,…

- Fostul ministru din guvernul Boc, Elena Udrea, a recunoscut ca se afla în Costa Rica. ”M-am vazut cu Alina Bica. E și unul dintre motivele pentru care am decis sa vin în Costa Rica. Mi-am dorit s-o vad de sarbatori, dar n-am reușit. Din punct…

- Elena Udrea este insarcinata cu gemeni, la 44 de ani Elena Udrea este insarcinata. Astfel a inceput sa se zvoneasca de cateva saptamani incoace, speculandu-se ca cea mai celebra femeie din politica romaneasca ar urma sa devina mama la 44 de ani. Dupa o perioada de incertitudini, aceasta a confirmat…

- Elena Udrea (44 dde ani) este in culmea fericirii. Aflata in Costa Rica, fosta blonda de la Cotroceni a facut marele anunț, deși inainte negase ca ar fi insarcinata. Aceasta a recunoscut ca este insarcinata cu gemeni și a marturisit ca sarcina evolueaza foarte bine. Elena Udrea a anunțat ca este insarcinata…

- Elena Udrea a anuntat, sambata, la Antena 3, ca este insarcinata cu gemeni si spera sa aiba doi baieti. Udrea se afla in Costa Rica si a spus ca intentioneaza sa mai ramana. ”Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa. Eu am venit,…

- Elena Udrea a confirmat ca este gravida. Fosta șefa a Ministerului Turismului a luat prin surprindere pe toata lumea, anunțand ca are gemeni, ambii fiind baieți. „Sarcina evolueaza bine, este gemelara, deci sunt doi baieți. Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc…

- Elena Udrea, condamnata in prima instanța la 6 ani de inchisoare in Dosarul ”Gala Bute”, a declarat la Antena 3 ca se afla in Costa Rica și ca ar fi insarcinata cu gemeni. ”De obicei nu dau socoteala de ce plec din țara, dar cand lucrurile par ascunse dau naștere la tot felul de scenarii. […]

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. Dupa ce s-a aflat de curand ca este insarcinata, fosta șefa de la Turism a dezvaluit ca va avea gemeni.Citește și: udrea-se-teme-de-ce-mai-rau-mi-e-teama-ca-o-sa-ma-intorc-in-pu-carie_1249481.html"…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. Dupa ce s-a aflat de curand ca este insarcinata, fosta șefa de la Turism a dezvaluit ca va avea gemeni.Citește și: Elena Udrea se TEME de ce mai rau: 'Mi-e teama ca o sa ma intorc in…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. ”Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am gasit niște vechi…

- Elena Udrea a facut o declarație surpriza la Antena 3. Fosta deputata a anunțat ca va avea gemeni și va sta pe o perioada mai lunga Costa Rica. „Costa Rica este o țara frumoasa și...

- Fostul ministru sustine ca a mers la Atena pentru niste proceduri medicale, iar de acolo a mers in Costa Rica, unul dintre motive fiind o vizita pe care dorea sa i-o faca Alinei Bica. Elena Udrea a precizat ca va reveni in Romania dupa finalizarea procedurilor medicale, fara a inainta un termen. Fostul…

- Elena Udrea a oferit o declaratie in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. Udrea a ecunoscut ca e insarcinata cu gemeni.Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa. Eu am venit, mi am vizitat niste…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. "Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am gasit niște…

- Udrea a declarat ca iși dorește ca lucrurile sa fie judecate corect in procese și justiția sa fie corecta, sa dispara abuzurile, dar a spus categoric ca nu a fugit din Romania. Elena Udrea a mai precizat ca se afla in vizita la niște prieteni in Costa Rica, dupa ce in urma cu cateva zile a…

- Elena Udrea a anunat la TV ca va avea gemeni. Ea a acordat un interviu prin telefon pentru postul de eleviziune Antena3. In urma cu ceva timp s-a zvonit ca Elena Udrea ar fi insarcinata cu Andrei Alexandrov , iubitul ei, insa acest lucru nu a fost confirmat. Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a acordat…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica. A aterizat pe aeroportul internațional San Juan pe 7 februarie, conform RISE Project . Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a tinut sa precizeze, in urma cu o saptamana, ca aceasta se afla in Grecia, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi plecat in Costa Rica, unde se…

- In functie de specificul si menirea fiecarei zodii, iata ce ti-ar spune Dumnezeu: Berbec Trebuie sa ai mai multa rabdare! Tempereaza-ti firea patimasa si invata sa mai si induri. Nu ti se cuvine totul pe lumea aceasta, iar egoismul tau nu e pe placul Meu. Taur Lasa incapatanarea…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, spune ca a luat legatura cu clienta sa care a transmis ca se afla in Atena, Grecia. Aparatorul tranmite informația dupa ce in spațiul public s-a vehiculat ca Elena Udrea ar fi pelcata in Costa Rica, unde se afla și Alina Bica, fosta șefa a DIICOT. Citește și …

- Patru cazuri de gripa si un deces, posibil din cauza unei infectii respiratorii, arata datele statistice ale Directiei de Sanatate Publica Maramures. Deocamdata este asteptat rezultatul analizelor de laborator de la institutul de specialitate. Medicii recomanda vaccinarea antigripala.

- Dr. Quinn: Nu va plac dietele? O nutriționista din S.U.A. va invața cum puteți slabi… mancand. Pentru unii oameni (puțini, ce-i drept), este floare la ureche sa țina o dieta, fie ea și una extrema. Alții, în schimb, nu reușesc nicicum sa fie atât de motivați și disciplinați încât…

- Actorul Marian Ralea a cerut daune importante medicilor care i-au tratat fratele, care a murit de cancer in urma cu cațiva ani. Marian Ralea a trecut printr-o mare suferința in urma cu cațiva ani, atunci cand și-a pierdut și mama și fratele, Andrei Ralea . Andrei Ralea era actor la Teatrul din Brașov…

- Cei doi fusesera impreuna timp de cateva luni, insa, de curand, relația acestora a ajuns la final. Se pare ca intamplarea i-a adus baiatului o depresie crunta care, iata, a culminat cu gestul necugetat. „Nu parea sa aiba probleme” Denis era elev in clasa a XII-a la Colegiul Economic…