Stiri pe aceeasi tema

- Procesul care vizeaza presupuse fapte de coruptie in legatura cu finantarea campaniei electorale din 2009, in care este judecata Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic, se reia, joi, sub autoritatea unui nou judecator stabilit de Curtea de Apel Bucuresti (CAB) dupa ce primul magistrat s-a pensionat.Surse…

- Curtea de Apel Bucuresti a emis termen de judecata pentru data de 6 noiembrie in dosarul lui Liviu Dragnea in care fostul presedinte PSD a dat in judecata Inspectia Judiciara pentru anularea unei rezolutii ce viza procurorul de caz din dosarul TelDrum.

- Traian Basescu a fost prezent la Curtea de Apel București unde s-a judecat procesul în care CNSAS a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii în cazul sau. Instanta se va pronunta pe 20 septembrie.

- Curtea de Apel București a ramas in pronunțare, joi, dupa ce a ascultat punctele de vedere ale CNSAS și ale lui Traian Basescu. Consiliul il acuza pe fostul sef al statului ca a colaborat cu Securitatea, Basescu spune ca nu este adevarat. CNSAS invoca doua note scrise de Basescu și care sunt semnate…

- Tribunalul București a respins vineri solicitarea lui Liviu Dragnea de a respinge alegerile din Congres. Solutia poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti.Sesizarea depusa in instanța de Liviu Dragnea, document consultat de STIRIPESURSE.

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta Nicusor Constantinescu a fost condamnat definitiv joi de ICCJ la 10 ani de inchisoare, intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu perdelele forestiere de protectie. In iulie 2016, acesta fusese condamnat de instanta de fond…

- Fostul ministru Elena Udrea confirma ca s-a intors in Romania și spune ca a renunțat la statutul de refugiat in Costa Rica. „Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata in decembrie, dar au fost cauze obiective pantru care s-a intamplat abia acum: finalizarea actelor fetiței mele Eva și inchiderea…

- Fostul ministru Elena Udrea a ajuns in Romania, anunța Antena3, care citeaza surse.Udrea a fugit din Romania in februarie 2018 in Costa Rica. Cateva luni mai tarziu, in iunie 2018, Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Patru luni mai tarziu, Udrea și…