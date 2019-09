Stiri pe aceeasi tema

- Vesti noi despre Elena Udrea. Avocatul fostului ministru al Turismului a facut noi precizari cu privire la problemele sale cu legea. Avocatul Elenei Udrea a precizat ca a facut apararile pe care le-a considerat necesare, iar acestea au fost inaintate Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

- Cum va arata botezul fiicei Gabrielei Cristea Peste numai o zi, Gabriela Cristea si Tavi Clonda vor avea parte de unul dintre cele mai emotionante momente din viata, botezul mezinei lor, Thea Iris Selena. Ce meniu va avea Gabriela Cristea la botez Locatia spectaculoasa cu gradina generoasa si piscina,…

- Eva Maria, fetita Elenei Udrea si a lui Adrian Alexandrov urmeaza sa primeasca Sfanta Taina a Botezului in data de 20 septembrie, insa cuplul nu s-ar fi hotarat inca asupra restaurantului unde se va desfasura petrecerea de botez, potrivit unor surse apropiate familiei, potrivit observator.tv.Citește…

- In vara acestui an, Adrian Alexandrov a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro ca incep pregatirile pentru botez, iar mai apoi, pentru nunta! Iata ca, asa s-a si intamplat. Eva Maria va fi botezata in curand!

- S-a aflat cand iși boteaza Elena Udrea fiica! Elena Udrea se pregatește sa-și creștineze fetița, pe micuța Eva Maria! Fericitul eveniment va avea loc in Romania, așa cum visa fostul ministru al Turismului atunci cand era in

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se vor casatori religios, la sfarșitul lunii august, cand o vor boteza și pe micua Iris. Cei doi sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile, insa mai au multe de pus la punct. Gabi Cristea a fost surprinsa in timp ce proba o rochie de mireasa. „E alergatura multa la…

- Alessandra Stoicescu este in culmea fericirii si asteapta cu sufletul la gura venirea pe lume a fetitei sale. A mai ramas putin pana cand Alessandra Stoicescu isi va vedea visul cu ochii, iar fericirea a ajuns la un alt nivel.

- Mama Elenei Udrea se bucura din plin de revenirea in tara! Chiar daca a fost alaturi de Elena Udrea si Eva Maria si in Costa Rica, aici, acasa, ele se simt cel mai bine si se bucura ca familia s-a intregit.