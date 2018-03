Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate "intre patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara de EVZ, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu șefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate "intre patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei,…

- ”Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta... Recunosc, acum in Postul Pastelui, ca am pacatuit odata invidiindu-l pe Ghita ca a fost asa prevazator si a strans dovezi ale imoralitatii si chiar coruptiei lui Coldea, Kovesi si altii care acum pozeaza in fete mari. Apoi mi-am dat…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate “intre patru ochi” jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu sefa DNA Laura...

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma, într-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita, difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura Codruta Kovesi sa fie aratate "între patru

- Controversatul afacerist fugar Sebastian Ghița, fondator al postului Romania TV, a fost rugat de jurnalistul Ion Cristoiu sa-i arate o fotografie care sa dovedeasca faptul ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar fi fost acasa la fostul parlament. Omul de afaceri i-a aratat o fotografie din telefon in…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate „intre patru ochi“ jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- Fostul ministru al Turismului Elena Udrea afirma intr-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghita difuzat miercuri seara, ca e de toata jena ca pozele lui Ghita cu pefa DNA Laura codruta Kovesi sa fie aratate "intre patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu in fata camerei, pentru…

- Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare a afirmațiilor pe care Sebastian Ghița le-a facut inainte sa plece in Serbia. Azi, de…

- Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala pe Sebastian Ghița. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizeaza jocurile din culisele politicii romanești, dar și cea mai dorita confirmare a afirmațiilor pe care Sebastian Ghița le-a facut inainte sa plece in Serbia. Azi, de…

- Sebastian Ghita i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o fotografie din telefon in care sustine ca apare sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) la el acasa, cerand ca imaginea sa nu fie facuta publica. Omul de afaceri o acuza pe Laura Codruta Kovesi ca „nu spune adevarul” atunci cand neaga toate…

- Sebastian Ghita i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o fotografie din telefon in care sustine ca apare sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) la el acasa, cerand ca imaginea sa nu fie facuta publica. Omul de afaceri o acuza pe Laura Codruta Kovesi ca „nu spune adevarul" atunci cand neaga toate…

- Ion Cristoiu a spus, miercuri seara, la TVR 1, la emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, faptul ca Dan Voiculescu era ținta CIA! Jurnalistul a relatat ca Sebastian Ghița se intalnea, aproape saptamana, alaturi de Laura Codruța Kovesi și Florian Coldea, cu șeful antenei CIA din Romania.…

- Sebastian Ghita a continuat seria atacurilor in rafala la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar si la adresa fostului adjunct SRI, Florian Coldea. Imediat dupa interviul acordat lui Ion Cristoiu, Ghita a intrat in direct la Romania TV si 'i-a distrus' pur si simplu pe cei doi.Citeste…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, voia sa il bage in celula cu batausi, ca nu putea convinge autoritatile in legatura cu intentiile acestuia, motiv pentru care a ales sa fuga si a spus…

- Sebastian Ghita: Stiu ce sustinere are sefa DNA si inteleg de ce nu a plecat din functie Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- DNA i-a chemat la audieri pe mai mulți jurnaliști de la Romania TV, dupa ce televizunea a difuzat celebrele inregistrari cu Sebastian Ghița! Parchetul General a deschis un dosar, care, ulterior, a fost inchis. Procurorii voiau sa afle cum ajungeau la sediul televiuziunii imaginile cu Ghița. Nu au…

- Sebastian Ghita a raspuns timp de 4 ore intrebarilor lui Ion Cristoiu, intr-un interviu-fluviu care a avut loc la Belgrad. Omul de afaceri a facut dezvaluiri despre Laura Codruta Kovesi, dar si despre Florian Coldea. "Nu sunt un fugar. E moment sa spunem ca atunci cand viata unui om este in pericol…

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- Ion Cristoiu a vorbit, marți seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, despre interviul pe care i l-a luat lui Sebastian Ghița, la Belgrad. Fostul deputat PSD i-a spus ca se intalnea de doua ori pe saptamana cu Laura Codruța Kovesi, pe cand aceasta era procuror general…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- Fostul ministru Elena Udrea comenteaza, pe Facebook, decizia instantei supreme, care i-a respins cererea de recuzare a judecatorului Ionut Matei, in procesul „Gala Bute", ea spunand ca are „toata dreptatea" sa creada ca magistratul nu va fi impartial in ceea ce o priveste si ca „va executa ordinele…

- Fostul ministru Elena Udrea comenteaza, pe Facebook, decizia instantei supreme, care i-a respins cererea de recuzare a judecatorului Ionut Matei, in procesul „Gala Bute", ea spunand ca are „toata dreptatea" sa creada ca magistratul nu va fi impartial in ceea ce o priveste si ca „va executa ordinele…

- Fosta prim-procuroare a Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, fost procuror DIICOT și in prezent prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni, Antonia Diaconu a postat joi seara pe contul sau de Facebook un text foarte realist și curajos vizavi de cererea de revocare a procurorului…

- Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook, dupa ce ministrul Justițiie Tudorel Toader a propus revocarea procurorului-șef al DNA . „Nu știu cum se va termina acest circ periculos, dar știu ca nu vom trai intr-o lume mai buna decat daca o vom face noi mai buna”, a scris Cioloș, intr-un mesaj…

- Realizatorul Realitatea TV, Rareș Bogdan, a reacționat pe Facebook dupa ce ministrul Justiției Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Si uite asa cade o tara de pe harta…… Turcia, Belarus scrie pe noi. (Nici macar Ungaria sau Polonia!) Nu e in regula ce se intampla cu tara…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica. A aterizat pe aeroportul internațional San Juan pe 7 februarie, conform RISE Project . Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a tinut sa precizeze, in urma cu o saptamana, ca aceasta se afla in Grecia, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi plecat in Costa Rica, unde se…

- Elena Udrea a comentat miercuri seara pe Facebook conferinta de presa a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, atacand-o pe aceasta din urma despre care spune ca nu poate fi trasa la raspundere, deoarece „cei care ar putea (...) sunt facuti pe ei de frica”.

- Elena Udrea a comentat miercuri seara pe Facebook conferinta de presa a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, atacand-o pe aceasta din urma despre care spune ca nu poate fi trasa la raspundere, deoarece „cei care ar putea (...) sunt facuti pe ei de frica”.

- Fostul ministru, Elena Udrea, a scris miercuri, pe pagina sa de Facebook, dupa conferinta de presa sustinuta de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut „tupeul” sa nege ca insitutia falsifica probe, deoare stie ca nu va pati nimic.

- Conferința de presa susținuta de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi a infuriat-o la culme pe Elena Udrea. Blonda a avut o reacție destul de violenta fața de declarațiile procurorului-șef și, intr-un mesaj postat pe Facebook, i-a adus Laurei Kovesi cuvinte grele.

- Conferinta-maraton a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a scos-o din minti pe Elena Udrea. Fosta blonda de la Cotroceni a avut o reactie furibunda pe Facebook, chiar in timpul conferintei de presa de la DNA. Fostul ministru a precizat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit…

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Sebastian Ghita si-a iesit din minti pur si simplu in direct la Romania TV. Fostul deputat fugar cere arestarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si il avertizeaza pe procurorul general, Augustin Lazar. Daca nu face aceasta miscare, este complice cu sefa DNA. Mai mult, Ghita spune ca denuntul din…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Elena Udrea a postat pe Facebook un mesaj dupa ce avocatul sau a confirmat faptul ca se afla la Atena. Fostul ministru spune ca nu ințelege interesul atat de mare pentru plecarea sa din țara și precizeaza ca informația era una publica și nu a ascuns faptul ca plecat in Grecia. Elena Udrea a postat un…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, trimis in judecata pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, sustine ca statul de drept din Romania este asediat de statul paralel si ca o ducem mai prost decat in anii '90, din acest punct de vedere. "Statul de drept din Romania…

- "De regula, nu imi pierd vremea sa ii citesc pe Dogioiu, Tapalaga si ceilalti pentru ca ei nu au opinii, ei sunt doar trompetele Sistemului. Dar tocmai de aceea, cand vrei sa stii ce parere are Coldea despre un subiect, te uiti la ce scriu ei. Dupa ultimele mele postari, constat ca pe Coldea…

- Fostul ministru și deputat Elena Udrea susține ca „Coldea si cativa ai lui” s-ar teme de Sebastian Ghița și din acest motiv Sistemul nu s-ar grabi sa-l aduca in Romania. „Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare…

- Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea si cei care au ramas „pe la butoanele puterii oculte din Romania”, ca abuzurile pe care le fac nu vor ramane neplatite, vorbind si despre fuga lui Sebastian Ghita si Radu Mazare.

- Udrea, catre cei ramasi „la butoanele puterii oculte”: Lichelelor, abuzurile se platesc. Ce spune despre fuga lui Sebastian Ghita si Radu Mazare Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea si cei care au ramas „pe la butoanele puterii oculte din…

- Elena Udrea lanseaza joi un nou atac pe Facebook impotriva fostului adjunct de la SRI Florian Coldea, a presei si se refera la plecarea din tara a lui Radu Mazare si a lui Sebastian Ghita, in cazul acestuia spunand ca nu exista un interes al fostului sef de la SRI si al justitiei de a-l readuce in tara,…

- Fostul ministru Elena Udrea starnește, din nou, valuri pe Facebook. Mai exact, ea susține ca Florian Coldea și fidelii sai au ramas ”la butoanele puterii oculte din Romania” și ca nu se dorește ca Sebastian Ghița sa fie adus in țara, deoarece omul de afaceri ar putea face noi dezvaluiri privitoare la…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…