- Printr-o interventie telefonica la Romania TV, in emisiunea moderata de Victor Ciutacu, Elena Udrea a declarat ca locuieste in San Jose dar nu impreuna cu Alina Bica. Deocamdata sta la un hotel dar, probabil, o sa gaseasca „o varianta mai calda decat o camera de hotel” in perioada de sarcina.

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit in 24 de ore, 1475 de solicitari pentru intervenții medicale, 829 fiind urgențe de cod roșu și galben, printre care 26 entrose, luxații sau fracturi, spune pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. „A fost o noapte grea. Și acum este greu. Se…

- "Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream baieței. Poate nu ma opresc la doi. Vedem cum decurg lucrurile. Elena e fericita, isi dorea de foarte mult timp. Vestea e una de bun augur. Am primit vestea acum patru zile. E prea devreme sa te gandesti la nume. Eu imi asum tot", a declarat Adrian…

- Alina Bica este acuzata de abuz in serviciu intr-un dosar cu prejudiciu estimat la zeci de milioane de euro, Mircea Octavian Bica este trimis in judecata intr-un dosar de frauda instrumentat de DIICOT iar Calin Silviu Pop, pe langa condamnarea definitiva din 2013, pentru evaziune fiscala, este inculpat…

- Fosta șefa a DIICOT a vorbit pentru prima oara dupa presupusa fuga a sa in Costa Rica."Am vazut știrile aparute despre pretinsa mea fuga din țara. Intr-adevar nu ma aflu in țara, lucru pe care l-am adus la cunoștința instanței, dar țin sa precizez ca nu se pune problema sa fi fugit din țara,…

