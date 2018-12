Elena Udrea, marturisire socanta: „Am cancer, da! Sunt bolnava!” Politiciana a postat pe contul ei un mesaj ce vine din partea unei femei care a dorit sa isi pastreze anonimatul si care se afla in arest. „Gandurile unei tinere femei necunoscute, care a trait cosmarul arestului preventiv. Intr-o zi, multi dintre cei care astazi ma judecati pentru preocuparea ca drepturile omului, fie el si un inculpat, sa fie respectate, imi veti multumi. „Am cancer …..si nu ma refer la ceea ce majoritatea ati gandi la auzirea acestei afirmatii. Pentru a fi bolnav nu ai nevoie de o maladie fizica. Trupul si sufletul mi-au fost invadate de un virus care ma macina incetul cu incetul.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

