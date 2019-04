Elena Udrea: ”Măi, Victore... Ciocu` mic”. Avertisment dur din Costa Rica ”Mai, victore, ca sa scriu ca tine, tot fara caracter ai ramas! Acuzații grave Acuzații grave Ma asteptam si eu la putina recunostinta din partea ta! Dar asa cum nu i-ai fost recunoscator lui Adrian Nastase, care "te-a facut om mare" cum ar zice Delia, la fel te porti si cu Traian Basescu. Stii tu, cel la care ai venit sa te ia in PDL in 2009, care te-a facut presedintele PSD si la care ma rugai tu sa iti fac lobby, ca era cat pe ce sa nu te puna prim-ministru, cu toate alegerile pe care le castigase USL cu tot! E adevarat ca nu ai apelat doar la mine, te-a mai ajutat si securitatea de rit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

