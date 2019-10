Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București decide azi daca Traian Basescu a colaborat sau nu cu fosta securitate. Este vorba despre dosarul cunoscut sub numele “Petrov”, numele sub care Traian Basescu ar fi semnat note catre fosta securitatea pe vremea cand era student. Acțiunea impotriva fostului președinte a fost…

- Consulul general de la Milano, Adrian Georgescu, a dat in judecata Guvernul Romaniei, dupa ce a fost rechemat la post. La Curtea de Apel București a fost inregistrat in 2 septembrie 2019 dosarul nr. 4921/2/2019, la Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, in care reclamant este Adrian Georgescu,…

- Grupul de Investigații Politice demonstreaza ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a dat, in repetate randuri, declarații pe propria raspundere de necolaborator al fostei Securitați. Numai ca declarațiile au fost date in fals. „Un document oficial asumat de Basescu in 2006 – Raportul Comisiei…

- Procurorii DIICOT au extins urmarirea penala in cazul de la Caracal si pentru complicitate la omor, vizata fiind chiar sotia lui Gheorghe Dinca, a declarat, vineri, seful DIICOT, Felix Danila. Banila a precizat ca cercetarea penala a fost extinsa cu privire la Elena Dinca, sotia lui Gheorghe Dinca,…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Pirlog Bogdan Ciprian, prim-procuror adjunct la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, pentru manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savarsite in afara exercitarii…

- Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel București unde se judeca dosarul cu CNSAS, ca nu a fost colaborator al fostei Securitați, așa cum a susținut in repetate randuri. „Trebuie sa ma apar”, a mai spus fostul președinte. „Nu il comentez (procesul, n.r.), trebuie sa ma apar. Avem puncte de…

- Biroul Executiv al PNL a decis luni, in unanimitate, sa-l numeasca pe Ludovic Orban in functia de sef al campaniei lui Klaus Iohannis pentru prezidentiale. Campania pentru primul mandat al lui Klaus Iohannis a fost condusa de Vasile Blaga, actual europarlamentar, care a mai condus si campaniile lui…