"Maine este ziua mea și ma bucur ca o sarbatoresc in libertate", a spus Elena Udrea, precizand ca „am resurse morale și pshice sa o iau de la capat".

Elena Udrea sustine ca nu va veni in Romania, precizand ca procedura de acordare a statutului de azilant in Costa Rica este in desfasurare, iar revenirea in tara ar insemna sa renunte la aceasta cerere. Fostul ministru a fost eliberat in seara de Ajun.

In ziua de Craciun, Elena Udrea a postat un mesaj pe Facebook,…