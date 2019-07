Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea s-a intors in țara astazi, dupa mai bine de un an petrecut in Costa Rica! Paparazzii Spynews.ro au filmat imagini in exclusivitate cu fosta blonda de la Cotroceni, la revenirea in țara.

- Elena Udrea a anuntat ca s-a intors in Romania luni dimineata, prin vama Giurgiu, precizand ca a renuntat ”de bunavoie” la statutul de refugiat in Costa Rica, decizie pe care a luat-o imediat dupa ce a fost eliberata din inchisoare in decembrie anul trecut. ”Da, m-am intors in Romania. Am renuntat de…

- Elena Udrea face primele precizari dupa intoarcerea in tara. Fostul ministru afirma ca a intrat in tara pe la Vama Giurgiu, la ora 6. Udrea anunta ca a renuntat la cererea de dobandire a statutului de refugiat in Costa Rica si ca se va apara mai bine in Romania de acuzatiile penale care i se aduc.CITEȘTE…

- Antena 3 a difuzat imagini cu Elena Udrea la bordul unui avion, alaturi de mama sa, dar si de fiica ei in varsta de zece luni. Zilele trecute, iubitul sau, Adrian Alexandrov, spunea ca isi doresc sa vina in Romania pentru a-si boteza fetita.

- Elena Udrea urmeaza sa publice o carte despre experiența ei in exil. Fostul ministru a trimis deja manuscrisul la o editura din Romania, dar s-a lovit de un refuz. Dezvaluirea a fost facuta de jurnalistul Ion Cristoiu. Citește și: BREAKING - Viorica Dancila s-a razgandit: NU mai voteaza la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca in urma mitingului PSD de la Galați a simțit ca oamenii ii indeamna in continuare la lupta pe liderii PSD și arata ca asta ii da curaj.Citește și: Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa Rica: Traian Basescu este LUCRAT! Am fost astazi…

- Jurnalistul Ion Cristoiu deplange dispariția Elenei Udrea de pe scena politica din Romania! Udrea nu a ramas nepasatoare și ii mulțumește pentru „buna parere”, spunand ca o apreciere astazi, cand este refugiata in Costa Rica, valoreaza infinit, comparativ cu laudele primite pe vremea cand era „soarele”…

- Elena Udrea a nascut pe 20 septembrie 2019. La 15 zile dupa naștere, Udrea a fost reținuta, iar de creșterea micuței s-au ocupat iubitul acesteia și mama ei. Elena Udrea a fost eliberata de Craciun din inchisoarea din Costa Rica, acolo unde a imparțit celula cu fosta sefa a DIICOT, Alina…