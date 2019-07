Elena Udrea înapoi în România. Alexandrov, primele declaraţii "Elena este bine, se odihneste. Prima noaptea acasa a fost foarte frumoasa, fetita e bine, s-a odihnit, acum e prin casa se joaca cu bunica. Ne pregatim de botez, trebuie sa vedem, cu invitatiile, trebuie sa facem, daca a venit acasa. Prima data trebuie sa se acomodeze Elena cu fusul orar, si apoi vedem ce facem. Cred ca ea a explicat in mesajul de pe Facebook de ce a venit acasa. Nu stim cine vor fi nasii fetitei inca, ramane sa decidem", a explicat Alexandru Alexandrov. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

