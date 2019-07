Elena Udrea, în România. Bolcaș: Singura șansă să rămână în libertate Intrebat de prezentatorul Romania TV, ce risca Elena Udrea atat din partea autoritaților romane, cat și ale celor din Costa Rica, avocatul Lucian Bolcaș a raspuns: "In ceea ce privește statutul ei costarican, de la inceput a fost o mare incertitudine, cu tot soiul de zvonuri pe care le-a intreținut chiar Elena Udrea, așa ca nu are o situație juridica certa. Probabil este nevoita sa se intoarca in Romania pentru ca nu va mai primi niciun statut de ședere costarican, altfel nu cred. In ceea ce privește riscul din partea autoritaților romane cu toate aceste decizii care-i sunt favorabile,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

