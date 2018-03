Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea scria inca din 2014, in jurnalul propriu, ca Liviu Dragnea juca la doua capete si colabora cu Florian Coldea pentru a-i lua locul lui Victor Ponta. Jurnalistul Ion Cristoiu publica joi seara, pe blog, o fragment incendiar din jurnalul fostei blonde de la Cotroceni.„In lupta care…

- Jurnalistul Ion Cristoiu publica pe blogul personal un nou fragment din jurnalul Elenei Udrea, cea mai spectaculoasa de pana acum. Fragmentul de jurnal aduce informatii noi despre felul in care SRI l-ar fi ajutat pe Iohannis sa scape de acuzatia de incompatibilitate, despre implicarea lui Basescu,…

- Elena Udrea trece prin momente extrem de grele, dupa ce a pierdut unul dintre copiii pe care ii purta in pantece. Fosta blonda de la Cotroceni isi dorea de foarte mult timp sa devina mama, iar acum o parte din visul ei s-a spulberat. Vestea ca a pierdut unul dintre copii a intristat-o…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a precizat, miercuri, pentru Anetna3, ca i-ar fi dat bani lui Florian Coldea ca sa-i dea Laurei Codruta Kovesi pentru ca aceasta sa isi cumpere o masina, bani care nu ar mai fi fost returnati de procurorul-sef DNA. Anterior, jurnalistul Dan Andronic a scris in EVZ ca…

- Elena Udrea a dezvaluit, in celebrul ei jurnal lasat lui Ion Cristoiu inainte de a ajunge in pușcarie, ca Dorin Cocos i-ar fi dat lui Sebastian Ghița 500 de mii de euro la cererea lui Florian Coldea pentru inființarea televiziunii Romania TV.Ghița spune ca s-a folosit, de mai multe ori, de…

- Sebastian Ghita continua seria dezvaluirilor la Romania TV. Fostul deputat povesteste in cea de-a sasea parte despre relatia pe care serviciile secrete au avut-o cu Traian Basescu. "Cred ca nu a fost lasata (n.r. Elena Udrea) inca din primul an, cand era consilier la Cotroceni. Serviciile…

- In ultima parte a interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghița, fostul deputat face din nou dezvaluiri senzaționale. El spune ca a existat o rivalitate intre generalul Florian Coldea și șeful sau direct, George Maior.

- Jurnalistul Victor Ciutacu a venit in cadrul interviului acordat STIRIPESURSE.RO cu dezvaluiri neasteptate. Ciutacu sustine ca primul "conflict" pe care l-a avut cu Sebastian Ghita a fost cand a insistat ca jurnalistul sa retraga procesul pe care acesta i-l intentase colegei sale, Sorina Matei. Ca…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, revine cu noi dezvaluiri incendiare intr-un nou episod al interviului video realizat de Ion Cristoiu la Belgrad. Ghita devoaleaza momentul de dinaintea alegerilor prezidentiale din 2014, atunci cand Elena Udrea, candidata la presedintie, si fosta sefa DIICOT,…

- Sebastian Ghița a vorbit, intr-un nou episod din interviul cu Ion Cristoiu, despre cum a ajuns Alina Bica sa fie fotografiata, alaturi de Elena Udrea, la Paris. Ghița spune ca au fost implicate serviciile, mai precis SRI, prin mana lui Florian Coldea. De fapt, fostul prim-adjunct al SRI ar fi incercat…

- Continuarea interviului acordat de Sebastian Ghita jurnalistului Ion Cristoiu arata ca “statul paralel” iși intinsese antenele la toate nivelurile in teritoriu. Plecand de la modul in care se calculau prejudiciile in anumite dosare pentru a justifica numarul anilor de inchisoare și, de aici, ajungand…

- Sebastian Ghița a prezentat o serie de teorii care ar fi rasturnat calculele la alegerile prezidențiale din 2014! Conform fostului deputat PSD, Monica Macovei sau Elena Udrea puteau ajunge președinte. Totul ar fi depins de șeful ANI, iar Traian Basescu intra și el in scena, alaturi de Florian Coldea,…

- "(Aveti aceste inregistrari?, intreaba Victor Ciutacu). La asta nu o sa va raspund niciodata. Ma indoiesc ca la mine ar putea exista inregistrari care probeaza ilegalitati ale statului. Eronata interpretarea", a declarat Traian Basescu la Romania TV. Intrebat daca avea informatii privind arestarea…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. ”Așa mi-a spus mie fostul președinte, așa i-a spus și Elenei Udrea, și lui…

- Sebastian Ghița l-a dat de gol pe Traian Basescu! Deși fostul președinte nu a confirmat niciodata ca ar deține inregistrari din biroul sau de la Cotroceni, Ghița confirma ca Basescu deține imaginile filmate la Palat. Asta i-a spus-o chiar Basescu, iar actualul lider PMP are inregistrari cu Laura…

- In partea a patra a interviului dat la Belgrad de fostul deputat Sebastian Ghița sunt atinse cele mai sensibile puncte din activitatea Binomului SRI-DNA, cele legate de implicarea in politica. Cum au jucat capii acestor instituții la alegerile prezidențiale din 2014, cum au incercat sa se implice in…

- In a treia parte a interviului inregistrat la Belgrad sunt atinse multe puncte sensibile: armata de acoperiți a DNA, cum s-a deteriorat relația dintre Victor Ponta și Florian Coldea sau cat de puternica este „antena CIA” din Romania.

- „DNA, astazi, este noua Securitate”, spune Sebastian Ghița, in cel de al treilea episod al interviului luat de Ion Cristoiu. Cum incercau procurorii anticorupție sa ajunga la Victor Ponta, pe atunci premier și candidat la președinție, razboiul acestuia cu Florian Coldea, prim-adjunctul SRI in acel timp…

- Nu vom sti niciodata cat adevar si cata fantezie exista in „dezvaluirile” scoase ca din palariile unor clovni. Avem, de prea mult timp, o preocupare aproape morbida pentru „dezvaluiri”. Misterele care acopereau evenimentele din decembrie 1989 incep sa paleasca in fata evenimentelor petrecute in spatiul…

- Autor: Petru ROMOȘAN In 2012, cand Traian Basescu a fost demis nu numai de Parlamentul Romaniei (adica de politicieni pretins corupti si incompetenti in masa), ci si de toti romanii prin vot liber exprimat si a fost repus in functie de un anume Philip Gordon, emisarul lui Hillary Clinton, sefa Departamentul…

- In contextul dezvaluirilor lui Sebastian Ghița, Cosmin Gușa dezvaluie ca ”l-am recomandat pe George Maior ca sa fie cel care negociaza parteneriatul NATO si in felul acesta s-a tesut o relatie. Dar, pe timpul mandatelor lui Maior, n-am fost niciodata la SRI sa ma intalnesc cu Maior pentru simplul…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Omul de afaceri Gigi Becali a negat vehement, intr-o conferința de presa, dezvaluirile lui Sebastian Ghița, potrivit carora acesta s-ar fi intalnit cu Florian Coldea. Becali a mai precizat ca nu o cunoaște personal nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In schimb, a recunoscut ca l-a contactat o…

- O relatare care nu are cum sa nu-ti dea fiori reci chiar si ca simplu spectator. Daca asa stau lucrurile, atunci chiar avem o problema majora in ceea ce priveste modul cum se face justitie. Spre exemplu: „Daca te mai vezi cu Udrea, te arestez!”. Deci , potrivit Elenei Udrea, oamenii erau arestati doar…

- Intrebata de Victor Ciutacu de ce nu a intervenit Basescu pentru ca era in functie, si sa intrebe si dansul pe dl. Maior, ce le-a casunat pe Cocos in campania electorala, Udrea a raspuns: "Am vazut in partea a doua a interviului cu Sebastian Ghita unde a spus un lucru foarte adevarat. Domnul…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita a reluat joi seara relatarile cu privire la procurorul – sef al DNA Laura Codruta Kovesi si la petrecerile la care el sustine ca participau, el sustinand ca a cunoscut-o fie la 1 decembrie, fie la ziua SRI si ca aceasta venea foarte greu la intalniri fara fostul adjunct…

- Primul episod al interviului luat de Ion Cristoiu lui Sebastian Ghița si data publicitatii de Evenimentul zilei s-a terminat cu momentul in care fostul deputat ii arata o fotografie din telefonul sau. In acest al doilea episod, fostul deputat vorbeste despre persoanele care apar in imagine, alaturi…

- Sebastian Ghița i-a spus lui Ion Cristoiu cum alegea SRI oamenii din politica pe care ii invita la petreceri. „Erau și demnitari care nu erau invitați. Unii erau prostuți, alții aveau gura prea mare...

- Elena Udrea a intrat in direct prin telefon la Romania TV si a comentat despre evenimentele care se deruleaza in prezent legat de dezvaluirile lui Sebastian Ghita si despre ceea ce s-a intamplat in interiorul SRI. Dar si despre cum ne-a mintit Laura Codruta Kovesi in tot acest timp cand tocmai ea se…

- Interviul realizat de Ion Cristoiu cu Sebastian Ghita a facut-o si pe Elena Udrea sa iasa la rampa. Fosta blonda de la Cotroceni a vorbit in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu despre relatia pe care a aveau George Maior si Florian Coldea,primi doi oameni din SRI cu fostul presedinte,…

- Ion Cristoiu a vazut poza cu Laura Codruța Kovesi la Sebastian Ghița acasa. Jurnalistul susține ca omul de afaceri, care se afla in Serbia pe motiv ca ar fi persecutat politic, i-a aratat o fotografie din telefon in care ar aparea șefa DNA. Ghița a cerut ca imaginea sa nu fie facuta publica acum, insa…

- Udrea: Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta Elena Udrea a reactionat pe Facebook dupa ce fostul parlamentar Sebastian Ghita nu a facut publica o presupusa poza cu Laura Codruta Kovesi, aratand-o doar jurnalistului Ion Cristoiu, caruia i-a acordat un interviu la Belgrad.…

- Autor: Ion Cristoiu Așa cum am anunțat, ziarul „Evenimentul zilei” a inceput publicarea interviului realizat la Belgrad de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghița. Preluam, integral, mai jos, prima parte a acestui interviu. Primul episod al serialului EVZ il are ca figura centrala…

- Jurnalistul Ion Cristoiu l-a atacat pe jurnalistul Realitatea TV, Rareș Bogdan, și i-a spus ca vorbește de anticorupție, asta in timp ce manca la anumite restaurante pe gratis. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Rareș Bogdan a izbucnit in ras cand a auzit acuzațiile lui Cristoiu, dar a ținut…

- Sebastian Ghita: Stiu ce sustinere are sefa DNA si inteleg de ce nu a plecat din functie Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege…

- Sebastian Ghita a raspuns timp de 4 ore intrebarilor lui Ion Cristoiu, intr-un interviu-fluviu care a avut loc la Belgrad. Omul de afaceri a facut dezvaluiri despre Laura Codruta Kovesi, dar si despre Florian Coldea. "Nu sunt un fugar. E moment sa spunem ca atunci cand viata unui om este in pericol…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Liviu Dragnea a facut ieri afirmații halucinante vizand implicarea tandemului Maior-Coldea in formarea primului Guvernul USL in 2012, dupa ce impotriva lui Mihai Razvan Ungureanu a fost introdusa o moțiune de cenzura, care a fost adoptata. Informațiile sale ne arata ca Victor…

- "Florian Coldea a declarat ieri in cadrul audierilor din Comisia de control a SRI ca au existat politicieni care se declarau voluntari sa ofere informatii si solicitau pentru acest lucru intalniri cu conducerea Serviciului Roman de Informatii. In acest context, l-am intrebat pe Florian Coldea daca…

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), sustine ca Lucian Onea, seful DNA Ploiesti, i-a cerut sa faca mai multe denunturi pe numele unor oameni politici precum Elena Udrea, Traian Basescu, Liviu Dragnea, Victor Ponta, Sebastian Ghita si Vlad Stoica. "In general, cei pe…

- Italienii au votat cu dreapta si forte antisistem duminica, insa fara sa rezulte o majoritate clara, potrivit datelor disponibile, ceea ce sugereaza mai multe scenarii, potrivit unor experti, scrie AFP, conform news.ro.Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti) ar urma sa obtina cel mai mare numar…

- Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii ”Babes-Bolyai” Cluj, unde urma un master de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala. Fosta blonda din PDL nu s-a prezentat la niciun examen. Decanul…

- Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea si cei care au ramas „pe la butoanele puterii oculte din Romania”, ca abuzurile pe care le fac nu vor ramane neplatite, vorbind si despre fuga lui Sebastian Ghita si Radu Mazare.

- Udrea, catre cei ramasi „la butoanele puterii oculte”: Lichelelor, abuzurile se platesc. Ce spune despre fuga lui Sebastian Ghita si Radu Mazare Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea si cei care au ramas „pe la butoanele puterii oculte din…

- Elena Udrea lanseaza joi un nou atac pe Facebook impotriva fostului adjunct de la SRI Florian Coldea, a presei si se refera la plecarea din tara a lui Radu Mazare si a lui Sebastian Ghita, in cazul acestuia spunand ca nu exista un interes al fostului sef de la SRI si al justitiei de a-l readuce in tara,…

- Fostul ministru Elena Udrea starnește, din nou, valuri pe Facebook. Mai exact, ea susține ca Florian Coldea și fidelii sai au ramas ”la butoanele puterii oculte din Romania” și ca nu se dorește ca Sebastian Ghița sa fie adus in țara, deoarece omul de afaceri ar putea face noi dezvaluiri privitoare la…

- Elena Udrea a lansat joi un nou atac pe Facebook impotriva fostului adjunct de la SRI Florian Coldea si a presei. Asta dupa ce miercuri a acuzat ca are dosare penale pentru ca a sprijinit diferite persoane pentru a obtine functii in politica sau in presa.