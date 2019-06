Elena Udrea a scris un mesaj special cu ocazia zilei de 1 iunie. Mesajul este dedicat tuturor copiilor, dar si micutei Eva Maria, fetita ei.

"La multi si mai buni ani tuturor copiilor, astazi, de ziua lor!

La multi ani si tie, Eva Maria, copilul meu minunat!", este mesajul postat de Elena Udrea pe Facebook.

Fostul ministru al Turismului locuieste in prezent in Costa Rica. Ea are o relatie cu omul de afaceri Adrian Alexandrov, cel cu care are o fetita pe nume Eva Maria.

Iata fotografia postata de Elena Udrea cu fetita ei: