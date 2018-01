Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea, dupa aflarea dezvaluirilor din presa despre Catalin Tolontan, ca ar fi colaboratorul unui serviciu secret, face o paralela intre tot ceea ce i s-a intamplat si modul de operare a jurnalistului pe tot parcursul procesului Gala Bute. Elena Udrea scoate in evidenta cateva exemple…

- Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos, s-a recasatorit si e extrem de fericita in bratele celui de-al doilea sot! Basarabeanca si un multimilionar iranian, Amir Badkoubeh, si-au unit destinele, iar CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, are singurele imagini de la nunta fostei sotii a lui Dorin…

- Diana Roibu si Dorin Cocos s-au casatorit la numai cateva luni de la divortul omului de afaceri de Elena Udrea, scrie cancan.ro. Cei doi au avut parte de o nunta de vis la Palatul Snagov, insa casnicia nu a durat prea mult. Omul de afaceri a fost arestat preventiv in Dosarul Microsoft, iar la intoarcerea…

- Anca Lungu, aflata deja la al doilea divort, ultimul de Stefan Lungu, urmeaza sa se casatoreasca din nou. Potrivit cancan.ro, vedeta Antenei 1 a anuntat conducerea postului TV pentru care lucreaza ca va parasi domeniul televiziunii, ea fiind acum, potrivit acelorasi surse, in preaviz. Sefii Antenei…

- "De regula, nu imi pierd vremea sa ii citesc pe Dogioiu, Tapalaga si ceilalti pentru ca ei nu au opinii, ei sunt doar trompetele Sistemului. Dar tocmai de aceea, cand vrei sa stii ce parere are Coldea despre un subiect, te uiti la ce scriu ei. Dupa ultimele mele postari, constat ca pe Coldea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu 2018 este anul in care, inevitabil, Elena Udrea va vorbi. In 2018 ea va fi pusa literalmente la zid. Va primi o condamnare dupa gratii. Acest deznodamant, corect sau incorect, nu mai poate fi evitat. La fel cum reacția previzibila a Elenei Udrea nu lasa loc la prea multe…

- Elena Udrea și-a petrecut noaptea din ani alaturi de iubitul ei, Adrian Alexandrov, cel care decis sa ii faca o surpriza de zile mari.Potrivit spynews.ro, in urma cu cateva zile, Adrian Alexandrov a mers la o agenție de turism pentru a cumpara doua bilete spre Thailanda. La ultima intalnire…

- In a doua zi de Craciun, Elena Udrea isi aniverseaza ziua de nastere. Controversata blonda din lumea politicii romanesti implineste 44 de ani, iar ea se afla departe de tara. De pe meleagurile insorite pe care se distreaza, vedeta a facut publica o poza, care a fost insotita de un mesaj.

- Ies la iveala dezvaluiri incendiare. Fostul sot al Elenei Udrea s-ar fi casatorit in secret imediat dupa ce a scapat de puscarie. Este vorba despre milionarul Dorin Cocos care s-ar fi insurat cu iubita lui, Raluca Miu. Tanara care in curand va deveni mama poarta un inel de cununie pe mana stanga,…

- Elena Udrea s a nascut pe 26 decembrie 1973, in Buzau, Romania. Este un politician roman, care din 2008 detine functia de deputat. In trecut a detinut functiile de consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, ministru al turismului si ministru al dezvoltarii regionale si turismului. Udrea…

- Clipe tensionate intre milionarul Dorin Cocos si iubita insarcinata a acestuia, Raluca Miu! Cei doi au fost impreuna la Sala Palatului, la un show de stand-up comedy, la care au performat, printre altii, celebrii Bobonete si Vancica, iar, la un moment dat, Dorin Cocos a lasat-o singura, in timpul spectacolului,…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- In aceasta seara, luminițele festive montate in București nu vor fi aprinse, in semn de respect fața de ceea ce a insemnat Regele Mihai I pentru poporul roman. La ora 20.30 corpul neinsufletit al Majestatii Sale Defuncte va ajunge la Sala Tronului din Palatul Regal (Calea Victoriei, nr. 49-53). Ceremonia…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi imagini exclusive cu Dorin Cocos si iubita acestuia, Raluca Miu, care este insarcinata in luna a opta. Omul de afaceri urmeaza sa devina tatic la inceputul anului viitor si pare foarte fericit. ( VEZI SI: Fostul sot al Elenei Udrea a parasit inchisoarea…

- Un parlamentar român din partidul lui Traian Basescu spune ca a cerut guvernului de la București sa examineze posibilitatea ridicarii cetațeniei române redobândite de șase deputați socialiști moldoveni care ar da dovada de atitudini „românofobe”, informeaza site-ul…

- Europarlamentarul PSD, Catalin Ivan, cel mai vehement critic al președintelui PSD, Liviu Dragnea, il acuza pe acesta de autoritarism și atitudini dictatoriale. Catalin Ivan aduce acuzații grave, cu privire la alianțele subterane din teritoriu ale PSD cu fostul PD, partid fuzionat cu vechiul PNL, in…

- Peste 3.000 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere participa vineri, 1 Decembrie, incepand cu ora…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, socheaza din nou. Fostul ministru a facut senzatie la Inalta Curte. A venit cu dovleac copt in instanta. Fostul ministru i-a servit si pe cei care au stat langa ea, mai putin pe Ana Maria Topoliceanu, inculpata in dosarul Gala Bute. "Am venit cu dovleacul…

- Plimbata de prea multe ori prin instante, Elenei Udrea i-a sarit mustarul. ”Altii aveau parghiile si n-au inteles la vremea aceea ce se intampla cu statul paralel”, a sutat Udrea direct in poarta lui Basescu. Prezenta la ICCJ cu ocazia judecarii apelului in procesul ”Gala Bute”, Elena Udrea si-a iesit…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, a anuntat luni ca isi retrage apelul in dosarul „Gala Bute”, fiind de acord cu pedeapsa de trei ani cu suspendare primita la instanta de fond. Procesul s-a amanat pe 11 decembrie pentru ca avocatii sa depuna cereri si diverse…

- Fostul ministru Elena Udrea a avut o ieșire spectaculoasa la Inalta Curte, acolo unde se judeca apelul in dosarul „Gala Bute”. Aceasta a lansat un atac voalat la adresa lui Traian Basescu, spunand ca deși avea toate „parghiile” nu și-a dat seama cand a inceput sa se construiasca „statul...

- Elena Udrea a atras atenția cu fizicul sau inca de pe vremea cand era foarte tanara și iși incerca norocul la concursurile de frumusețe. Elena Udrea a fost inca din adolescenta o femeie care intorcea toate privirile. Bruneta pe atunci, ea s-a facut remarcata inca din timpul liceului, cand a participat…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, cu cine se iubeste Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos! Basarabeanca s-a casatorit cu milionarul dupa ce el a divortat de Elena Udrea, insa l-a parasit inainte sa fie condamnat definitiv in dosarul "Microsoft". Presa din Romania…

- Fosta șefa a Agenției de monitorizare a achizițiilor, Cristina Traila, actual deputat PNL, susține ca Dragnea ar fi fost protejat de Traian Basescu și de Elena Udrea. In schimb, fostul primar Marian Vanghelie spune ca, de fapt, Victor Ponta l-ar fi protejat pe actualul șef al PSD.

- Elena Udrea și-a schimbat radical look-ul și este de nerecunoscut acum. Ai putea chiar sa juri ca este o alta persoana! La ultimul eveniment la care a participat alaturi de iubitul ei mai tanar cu 12 ani, modelul Adrian Alexandrov, Elena Udrea a facut senzație. Cu o rochie decoltata de culoare mov,…

- Dana Roba este insarcinata in luna a saptea, dar se pastreaza foarte bine, sarcina abia daca se observa. Fosta amanta a lui Guta spune ca munceste ca si cum nu ar fi insarcinata.A

- Studentul tocmai ce ajunsese in Bucuresti si se cazase la camin, in primul an de facultate. Parintii l-au sunat si i-au spus ca ii vor trimite un pachet. Tanarul s-a dus la gara, a ridicat un pachet extrem de voluminos si s-a indreptat rapid spre camera de camin, curios sa vada ce bunatați i-a pregatit…

- Brigitte Sfat are diverse tatuaje pe corp și a explicat care a fost motivul pentru care și le-a facut. Brigitte Sfat, care de curand a izbucnit in lacrimi la TV , este partenera de viața a fostului mare campion la tenis Ilie Nastase. Bruneta, care recent și-a facut tatuaje in apropierea sanilor , a…

- Scene șocante au avut loc la reședința Regelui Mihai! Scandalul de la Casa Regala a Romaniei a izbucnit dupa ce fostul principe Nicolae a incercat sa intre cu forța in casa din Versoix, Elveția. Familia regala il acuza și ca a agresat mai multe persoane. Familia Regala a depus plangere penala contra…

- La CSM București exista o mare varietate de sporturi și masculin și feminin: handbal, rugby, volei, baschet, motociclism, tenis, judo, yachthing. Oricine poate urma o astfel de disciplina sportiva, totul fiind gratuit. "Totul este gratuit. Toate intrarile in bazele pe care noi le avem inchiriate…

- Dupa ce Elena Udrea s-a destrabalat alaturi de un tinerel la nunta anului, iubitul blondinei a vorbit, in exclusivitate, pentru Spynews.ro. Adrian Alexandrov a dezvaluit amanunte picante din relatia pe care o are cu celebra blonda.

- Din presa – ca sa folosesc si eu cliseul prin care se scuza scurgerile de informatii - se va fi aflat ca vineri, 27, si simbata, 28 octombrie 2017, am fost la Cluj. Daca nu ma inseala memoria tot mai obosita dupa 50 de ani de presa zilnica, n-am mai fost la Cluj dinainte de 1989.

- Un avion care trebuia sa decoleze, marți, dinspre Bucuresti spre Aeroportul International Timisoara, s-a intors din drum in urma unor defectiuni tehnice, povestește Elena Udrea, pe pagina de socializare, potrivit sitipesurse.ro. „In curand probabil avioanele vor opri la mijlocul drumului pentru ca…

- Grecia are o puternica expertiza in accesarea fondurilor europene, dupa ce a atras aproape 90% din banii pe care ii avea disponibili pentru infrastructura, și poate ajuta Romania la acest capitol, a declarat, marți, ambasadorul grec la București, Vassilis Papadopoulos, in cadrul conferinței "Investment…

- Ispita Nicoleta Dragne de la Insula Iubirii este insarcinata. Fosta concurenta a facut publica prima imagine cu burtica de gravida, alaturi de care a scris un mesaj in care iși anunța sarcina. Ispita Nicoleta Dragne va deveni in curand mama. Este mai fericita ca niciodata și a impartașit cu prietenii…

- ”Intrucat in data de 30 octombrie anul acesta se implinesc doi ani de la tragicul eveniment din clubul Colectiv, (...) Patriarhia Romana savarseste, luni, 30 octombrie 2017, ora 11,30, o slujba de pomenire la Biserica ' Sfantul Nicolae' - Brosteni din Bucuresti, in fata crucii de marmura ridicata…

- Fosta sefa a PMP-ului si actualul lider al formatiunii politice, nimeni altul de cat fostul sef al statului, Traian Basescu, s-au numarat printre cele cateva mii de invitati la nunta de care n-a fost om din Maramures sa nu fi auzit – cea a primarului PMP, Lucian Morar. Spunem asta pentru ca petrecerea…

- Traian Basescu, sotia lui, Maria, si Elena Udrea si-au facut aparitia la cea mai grandioasa nunta din Romania. Primarul din Ulmeni, Lucian Morar, si-a unit destinele cu artista de muzica populara Ioana Pricop, iar petrecerea de dupa a fost una cu mare fast, la care au fost invitati 7.000 de oameni.

- Vizita patriarhului rus nu poarta un caracter oficial, a declarat secretarul de presa al patriarhiei ruse. Patriarhul Moscovei, Kiril, va vizita, pentru prima data Romania, in perioada 27-28 octombrie, unde va participa la aniversarea a 10 ani de la intronizarea patriarhului Daniel, anunța RIA Novosti,…

- Intr-o interventie telefonica a Elenei Udrea la un post de televiziune, a facut cateva declaratii despre tot ceea ce se intampla astazi spunand ca: din lasitate se tot da vina pe fostul presedinte Traian Basescu.