Stiri pe aceeasi tema

- Sentintele date de Inalta Curte vor duce la eliberarea mai multor demnitari! Printre ei se numara si Alina Bica. A fost condamnata la patru ani de inchisoare, iar acum este arestata in Costa Rica.

- Magistratii Curtii Constitutionale din Costa Rica au luat o decizie de ultima ora in ceea ce le priveste pe Elena Udrea si Alina Bica. Curtea Constitutionala din Costa Rica a decis ca Elena Udrea si A...

- A trecut o luna de cand fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, și fosta șefa a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), Alina Bica, au fost arestate in Costa Rica.O dezvaluire cutremuratoare a fost facuta azi. Citește AICI care…

- Cererea Elenei Udrea de eliberare de inchisoare a fost respinsa de un judecator al Tribunalului Penal din Pavas, un district din San Jose, in Costa Rica, a relatat vineri site-ul ameliarueda.com. Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, se afla in arest preventiv pentru doua luni, dupa retinerea…

- Elena Udrea nu scapa din inchisoare. Cererea Elenei Udrea de eliberare din arestul din Costa Rica, unde se afla din data de 3 octombrie, a fost respinsa, scrie presa din Costa Rica, citata de Digi24.Un portal de stiri din Costa Rica transmite aceasta informatie citand Ministerul Public din aceasta tara.Elena…

- Cornel Tabacaru a dezvaluit, in urma cu putin timp, ce s-a intamplat de fapt cu Elena Udrea si Alina Bica in momentul in care au ajuns in Costa Rica. Conform afaceristului, cele doua au stat initial intr-un apartament al unui roman, unde au fost scutite de la orice plata. La un moment dat, planul…

- Elena Udrea a fost reținuta de catre autoritațile din Costa Rica, apoi incarcerata la inchisoarea de femei, alaturi de Alina Bica, reținuta și ea la o distanța de cateva ore. Fostul ministru al Turismului a fost saltat de pe strada, in timp ce ieșire la plimbare cu fetița sa, Eva Maria.

- Elena Udrea si Alina Bica au fost reținute, marți (3 octombrie), de autoritațile din Costa Rica. Ele stau in cea mai veche inchisoare din Costa Rica, care va fi demolata in 6 luni. Alina Bica și Elena Udrea au fost retinute de pe strada, in San Jose, de catre ofiterii Interpol. Ele vor fi duse in […]…