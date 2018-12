„In inchisoare nu erau conditii pentru un copil atat de mic"”, și-a inceput Elena Udrea dezvaluirile marți, la Romania Tv, dupa trei luni de detenție intr-o inchisoare din Costa Rica.

„Nu ne-a cautat FBI-ul si oricum nu aveam ce spune. (...) Am stat in acelasi pat cu Alina Bica, am impartit doua luni acelasi pat. Dar poate ca a fost mai bine pentru ca, fiind impreuna, am trecut mai usor peste acest moment. Acolo am incercat tot ce se putea juridic, dar solutia a venit din Romania. (...) Acum ne bucuram ca am iesit", a declarat Elena Udrea, intrebata daca a fost anchetata ea sau Alina…