- Cei care aveau acces la Ambasada SUA cand veneau reprezentati ai Departamentului de Stat sunt cei agreati de sistem Elena Udrea lanseaza noi acuzatii la adresa ziaristilor abonati ai 'statului paralel'. Intr-o interventie prin telefon la Romania TV, ea afirma ca PDL a platit bani grei direct catre jurnalisti…

- "De regula, nu imi pierd vremea sa ii citesc pe Dogioiu, Tapalaga si ceilalti pentru ca ei nu au opinii, ei sunt doar trompetele Sistemului. Dar tocmai de aceea, cand vrei sa stii ce parere are Coldea despre un subiect, te uiti la ce scriu ei. Dupa ultimele mele postari, constat ca pe Coldea…

- Fostul ministru și deputat Elena Udrea susține ca „Coldea si cativa ai lui” s-ar teme de Sebastian Ghița și din acest motiv Sistemul nu s-ar grabi sa-l aduca in Romania. „Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

- Fostul ministru, Elena Udrea, ii ataca pe unii politicieni si jurnalisti, scriind pe Facebook ca a ajuns sa aiba dosare penale pentru ca a platit prestatia unor politiceni in campanii sau a acoperit salariile unor jurnalisti care acum se considera ca facand parte din categoria "#rezist"

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA. Mihai Alexandru Isvanca…

- Instantele din Romania au continuat in anul 2017 sa aplice condamnari la ani grei de inchisoare pentru fapte de coruptie sau fraude economice, insa sunt tot mai putine dosare cu "nume grele" care ajung in fata judecatorilor. Lista celor trimisi dupa gratii cuprinde fosti ministri, parlamentari,…

- Conform presei straine, Romania calca pe urmele Poloniei si Ungariei in aplicarea unor modificari la Legile Justitiei care nu tin cont de criticile venite din toate directiile. Intr-un articol publicat de Deutsche Welle, este remarcata lipsa de reactie a institutiilor europene la adresa Romaniei,…

- Romanii cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita in tara lor si privesc cu pesimism anul care vine, arata un sondaj recent al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES). Astfel, la intrebarea "Dupa parerea dvs., in ce directie merg lucrurile astazi in Romania?", 75% dintre…

- Academia Rapid e aproape sa dea o importanta lovitura de imagine. Vladimir Bozovic (36 de ani), unul dintre cei mai valorosi straini care au trecut prin Liga 1, si-a anuntat, vineri, disponibilitatea de a ajuta la dezvoltarea proiectului din Liga 4. Ajuns la 36 de ani, fostul…

- Atacuri in valuri ale Elenei Udrea. Fostul ministru al Turismului a desființat-o pe Laura Codruța Kovesi, in urma scandalului privind interceptarile facute de DNA. Elena Udrea l-a atacat voalat și pe Traian Basescu. "Daca eu as fi fost astazi seful opozitiei, alta ar fi fost Romania! Tocmai pentru…

- Evenimentele recente de pe scena politica ii scot, din nou, in strada pe romani. Joi seara la ora 18:00 se anunta un protest in fata Parlamentului. Oamenii se vor mobiliza sa formeze un lant uman in jurul Casei Poporului si, in acelasi timp, va fi si un protest pe roti in jurul Parlamentului.…

- Poliția din New York a confirmat pe contul de Twitter ca intervine in centrul Manhattan-ului dupa ce mai mulți cetațeni au confirmat o explozie. Mai multe linii de autobuz au fost evacuate. UPDATE 16:22 Suspectul a fost arestat. Patru persoane au fost ranite Polițiștii din New York au confirmat faptul…

- Peste o mie de persoane au protestat, miercuri, in fata Palatului Parlamentului, fata de modificarile aduse Legilor Justitiei. Oamenii au iesit in strada la ora 17.00, in timp ce plenul Camerei Deputatilor dezbatea si vota, pe articole, legea 303 privind Statutul magistratilor, prima din pachetul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a primit, marti, la sediul Parchetului de pe langa ICCJ, pe Matthew Hiller si Anca Pop, procurori federali din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite. "In cadrul discutiilor a fost subliniata excelenta relatie de cooperare judiciara…

- „Nu se spun lucruri esentiale acolo (in comisia SRI – n.r.). Pescuiesc, asa, sa vada ce o iesi, dupa care se duc supusi la SRI, care le da un general sau un colonel sa le descifreze ce au spus unii si altii in comisie. Probabil ca, foarte curand, da coltul ierbii si incep sa le puna facilitatile…

- Donald Trump a anuntat vineri ca Secretarul de Stat Rex Tillerson nu va parasi pozitia pe care o are in cadrul administratiei de la Casa Alba. In ultima saptamana, mai multe publicatii au transmis ca Tillerson urmeaza sa fie inlocuit cu actualul director al CIA, Mike Pompeo. "Mass media au…

- Victor Ponta a recunoscut public ca s-a intalnit in locațiile SRI și in via lui Sebastian Ghița cu Laura Codruța Kovesi, șefa DNA. Intr-un interviu acordat Romania TV, fostul prim-ministru a calificat aceste intalniri ca fiind normale, de socializare. Aceste declarații vin sa confirme tot ceea ce a…

- "Eveniment: Parlamentul Romaniei s-a trezit și pune la punct SUA!", titreaza versiunea pentru Romania a site-ului guvernamental rus Sputnik, cu referire la comunicatul comun de presa al lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

- Tudorel Toader a afirmat astazi: ”Noi avem o buna colaborare cu Departamentul de Stat al Statelor Unite, cu toate ambasadele. Ambasadorul si ambasada reprezinta interesele statului respectiv in Romania, care pot fi de ordin economic, cultural, stiintific, universitar si asa mai departe”. Intrebat…

- Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, a declarat, marti, pentru MEDIAFAX, ca in comunicatul Departamentului de Stat nu se face vreo solicitare Parlamentului de retragere a legilor justitiei, afirmand ca ambasada trebuie sa precizeze care sunt

- Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, a afirmat marți ca ceea ce a transmis Departamentul de Stat reflecta îngrijorarea SUA fața de masurile luate de România, ce ar putea duce la anularea progresului facut în lupta anticorupție. "Ceea ce s-a întâmplat…

- „Nu ar trebui sa fie o surpriza comunicatul de ieri al Departamentului de Stat. Ceea ce s-a intamplat ieri a fost din nou expresia ingrijorarii SUA privind masurile care pot duce la anularea progresului uimitor facut de Romania pana acum", a spus ambasadorul Hans Klemm, marți la Drobeta Turnu Severin.…

- „Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei ia in considerare o legislație ce ar putea submina lupta impotriva corupției și slabi independența sistemului judiciar in Romania”, se arata intr-o declarație de presa intitulata „Romania – propuneri ce afecteaza independența sistemului…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Cosului Fiscal, iar presa internationala a relatat despre nemultumirea romanilor iesiti in strada.

- Fostul presedinte al Rebublicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a primit imunitate fata de urmarirea penala si i se va asigura securitatea in tara natala, ca parte a unui acord care a condus la demisia lui. Robert Mugabe si sotia sa, Grace, pot ramne in tara si nu vor fi urmariti penal, a declarat…

- Partenerii americani au dat semnalul, iar conducerea Serviciului Roman de Informatii e pe faras, scriu jurnalistii de la National. Potrivit informatiilor acestora, americanii nu ar fi multumiti de Eduard Hellvig si ar dori ca scaunul de director sa fie ocupat de propriul lor om. Citeste si: Dragomir…

- Romania a primit de la Uniunea Europeana, pana in luna septembrie inclusiv, fonduri de 43,919 miliarde de euro, și a platit catre bugetul UE contribuții de 14,908 miliarde de euro, potrivit unei statistici oficiale a Departamentului pentru Fonduri Europene. Asadar, ...

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, cu cine se iubeste Diana Roibu, fosta sotie a lui Dorin Cocos! Basarabeanca s-a casatorit cu milionarul dupa ce el a divortat de Elena Udrea, insa l-a parasit inainte sa fie condamnat definitiv in dosarul "Microsoft". Presa din Romania…

- Fostul principe Nicolae sustine ca declaratia sa din august 2015 referitoare la acceptul retragerii titlului nu a fost scrisa de el, a fost obligat sa o accepte si a refuzat sa o semneze si ca nu exista niciun acord semnat referitor la plecarea sa definitiva din Romania. Mai mult, el sustine ca sprijinul…

- Guvernul a publicat pe neasteptate o ordonanta de urgenta prin care incearca sa oblige toate companiile private sa creasca salariile brute, astfel incat salariile nete sa nu fie afectate de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. In Monitorul Oficial a aparut Ordonanta…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea a detonat bomba lunii. In direct la emisiunea Romania9, de la TVR, fosta blonda de la Cotroceni a facut publica o presupusa apropiere intre seful PSD, Liviu Dragnea si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Citește și: Surprize, surprize! Cine-i va lua locul…

- „Cred ca era ziua domnului Maior. A stat de vorba cu doamna Kovesi. (...) Dansii erau acolo de vorba. Atunci i-am vazut vorbind. Era ceva privat, cred ca de ziua domnului Maior. Foarte multi erau atunci. Sigur erau Victor Ponta, Alina Bica, Geoana, Sarbu, Coldea, generali de la SRI, de la armata…

- Secretarul de stat Rex Tillerson, șeful diplomației americane, a ajuns miercuri seara in Romania. Potrivit Biroului de Presa al Ambasadei SUA, Tillerson a innoptat la București la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia și nu are niciun program oficial in Romania.Ambasada SUA…

- România a accepat sa plateasca paguba din dosarul în care este cercetat și Liviu Dragnea pentru o frauda de 21 de milioane de euro din fonduri europene. În 2016, Comisia Europeana, la sesizarea OLAF (Oficiul European Antifrauda), a cerut Romaniei…

- Comisia Europeana (CE) confirma faptul ca a cerut in 2016 autoritaților romane sa aplice corecții financiare pentru fondurile europene investigate de oficiul european de lupta anti-frauda (OLAF) in cazul Tel Drum, iar Romania a acceptat aceste corecții. Informatia a fost furnizata decun purtator…

- Comentand ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal, ambasadorul Londrei la Bucuresti, Paul Brummell, spune ca pentru investitorii britanici si pentru firmele straine este important sa fie stabil climatul pentru investitii, considerand ca este important ca masurile care se iau in domeniul…

- Fostul sef SPP Dumitru Iliescu, dezvaluiri in comisia SRI. Acesta a declarat, dupa audierea care a ținut mai multe ore, ca in cadrul audierii a facut referire la modul in care s-au facut unele dosarele penale, inclusiv dosarul Belina, implicarea SRI fiind nomitorul comun al acestor dosare. Dumitru…

- Dacia a prezentat noua generatie a SUV-ului Duster cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt, din luna septembrie, insa n-a dezvaluit si preturile. Cunoscuta publicatie franceza Auto Plus anunta insa, in noul ei numar, ca noul Duster va avea un pret de pornire de 11.990 de euro. Daca…

- Presa din Statele Unite ale Americii a venit cu informatii legate de faptul ca PSD ar fi platit diferite sume de bani pentru a facilita intalnirile cu Donald Trupm. PSD ar fi achitat 100.000 de dolari unei firme de lobby din SUA, Madison & Co, pentru a facilita intalniri ale liderului social-democrat…

- Elena Udrea a declarat joi, in cadrul audierii sale in comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, ca ea este convinsa ca in acest moment in lume se confrunta doua forte: Soros si cei care i se opun acestuia, adaugand ca asa-zisul stat paralel a fost creat in Romania…

- Președintele Donald Trump promisese ca va semna publicarea tuturor documentelor din dosarul asasinarii lui JFK. Însa, în ultimul moment, în urma cererilor FBI, CIA și a Departamentului de Stat, au fost amânate o parte, pentru 180 de zile, urmând a fi „redactate”…

- Patronul clubului Colectiv, Alin Anastasescu, a fi fugit din România, ascunzându-se într-o locatie necunoscuta din Marea Britanie, scriu tabloidele britanice The Sun si Daily Mail. Anastasescu este trimis în judecata în dosarul privind incendiul din Colectiv, unde…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca Legea pensiilor este doar "un pic amanata", pentru ca sa se faca "toate calculele necesare", in schimb anunta ca se va da ordonanta de urgenta pentru majorarea punctul de pensie. Vasilescu exclude ideea unui esec si a unei demisii. "Legea…

- Elena Udrea, in fata Comisiei parlamentare pentru controlul SRI Fostul deputat Elena Udrea a sustinut, joi, în fata Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI ca exista un stat paralel, care controleaza societatea folosind justitia ca instrument principal. Ea a prezentat…

- Fostul ministru Elena Udrea a facut dezvaluiri incredibile in fata parlamentarilor din cadrul Comisiei de control a activitatii SRI. Udrea sustine ca statul paralel are interese in toate domeniile si spune ca exista reprezentanti infiltrati pana la cel mai inalt nivel."E adevarat ca exista…

- Dragomir a fost audiat, miercuri, pentru a treia oara de catre Comisia SRI. Intrebat daca a adus in discutie, in cadrul audierii sale, si numele lui Ovidiu Putura, Dragomir a raspuns: „Am adus in discutie mai multe evenimente si situatii, printre acestea am lasat acea lista de 65 de persoane,…

- Ambasada SUA anunta ca perioada de inscriere la Loteria Vizelor (DV-2019) reincepe miercuri, dupa problemele tehnice de saptamana trecuta. Toate dosarele depuse inainte de aceasta data trebuie retrimise, pentru ca altfel nu vor fi luate in considerare. Initial, inscrierile au inceput…

- Trade Winds: 100 de companii din SUA isi trimit reprezentanti la Bucuresti Foto: ro.usembassy.gov. Aproape o suta de companii americane îsi vor trimite reprezentanti la Bucuresti peste doua zile, în cadrul Trade Winds, cel mai mare eveniment de promovare comerciala organizat anual…