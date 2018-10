Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a ajuns intr-o situație incredibila, in Costa Rica. Cunoscuta ca un om cu o situație financiara buna, Elena Udrea a facut cerere pentru avocat din oficiu, ceea ce inseamna ca fie nu avea bani pentru un avocat platit, fie nu a mai avut timp sa angajazeze un avocat permanent in Costa Rica.In…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat pe pagina sa de Facebook prima imagine in care Eva Maria poate fi vazuta foarte clar. In fotografie apare Elena Udrea, imbracata cu o rochie scurta tip maieu cu un decolteu adanc, in pat, alaturi de Alexandrov imbracat lejer intr-un maieu alb care…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit, joi, despre operațiunea prin care Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, care sunt cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada, la cateva ore una dupa cealalta.„Eu…

- Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) a anuntat, joi dimineata, retinerea Elenei Udrea si a Alinei Bica, in Costa Rica, in urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Poliției Romane.Presa din Costa Rica a difuzat,…

- "E ciudat, pentru ca Elena Udrea abia a nascut, are o fetita mica. Va fi prezentata unei case de judecata si acolo se vor discuta aspectele privitoare la minora pe care o are in intretinere. Se va discuta si cererea de extradare si instanta se va pronunta. Nu se astepta la asa ceva", a declarat Veronel…

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, acorda un interviu in care face o serie de dezvaluiri despre relatia de cuplu si despre planurile sale de viitor. Cei doi sunt nevoiți, momentan, sa se vada doar o data pe luna. Elena Udrea este in prezent refugiat politic in Costa Rica, in urma condamnarii…

- Elena Udrea se afla de o perioada de timp in Costa Rica. Elena Udrea este insarcinata cu primul ei copi si in toamna acestui an va aduce pe lume o fetita, Eva Maria, rezultat al povestii de iubire pe care aceasta o traieste cu Adrian Alexandrov.