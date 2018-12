Elena Udrea - Bogdan Chirieac, dialog bombă după eliberarea ministrului. Întrebările momentului Revenire in Romania Bogdan Chirieac a intrebat-o pe Elena Udrea daca se va intoarce in Romania dupa ce a fost elberata. ”Macar prin dezvaluirile pe care știu ca le puteți face sa nu se mai repete in Romania razboiul romano-roman. Epoca aceasta cumplita, neagra, care a ținut țara pe loc sa nu mai poata fi repetata! Anul viitor sunt alegeri prezidențiale. Daca publicul nu va fi foarte bine informat, iar in acest sens dumneavoastra puteți juca un rol fundamental, ne putem trezi, din nou, cu ceea ce ați trait și dumneavoastra, dar și noi, din 2014 incoace”. Elena Udrea a zis: ”Ați… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata care este mesajul pe care il transmite romanilor in contextul preocuparilor si discutiilor lansate de Opozitie si de la Palatul Cotroceni ca Guvernul nu va mai avea bani de pensii si salarii, premierul Viorica Dancila a tinut sa precizeze ca "sunt alarme false". "Nu exista acest…

- Avocatii Elenei Udrea si Alinei Bica au prezentat intr-o instanta din Costa Rica informatii despre decizia Curtii Constitutionale din Romania privind sistemul completului de cinci judecatori, argumentand ca deciziile de condamnare sunt nule, dar autoritatile romane au negat oficial argumentatia,…

- Judecatorii au motivat decizia de condamnare a Elenei Udrea in dosarul Gala Bute la 6 ani de inchisoare.Magistratii noteaza, printre altele, ca lipsa Elenei Udrea de la proces nu a impiedicat buna desfasurare a acestuia. Citeste aici MOTIVAREA INSTANTEIElena Udrea este, in prezent,…

- Elena Udrea, 44 de ani, condamnata in Romania la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute", va ramane in arest in Costa Rica, anunța Digi24. Fostul ministru se afla in arest preventiv din 3 octombrie, dupa ce a fost reținuta de Interpol. Avocații ei au solicitat sa fie anchetata sub control judiciar…

- Victor Ponta a fost achitat, la completul de 3 judecatori de la ICCJ, in dosarul Turceni-Rovinari, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, spalare de bani si complicitate la evaziune fiscala. Alaturi de el a fost gasit nevinovat și Dan Șova, fost ministru al Transporturilor. Judecatorii…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis joi sa o citeze pe Elena Udrea la penitenciarul in care este inchisa in Costa Rica, in doua procese pe care le are pe rolul acestei instante. Joi, la Curtea de Apel Bucuresti, era programat dosarul in care Elena Udrea este judecata pentru instigare…

- In ultimii 10 ani, tot mai multi proprietari de apartamente din complexe rezidentiale noi din Romania se confrunta cu o problema extrem de grava care este ignorata de autoritati: absenta bransamentelor individuale ale apartamentelor din blocurile noi.

- ”Are cumva nevoie de sprijinul MAI și pentru celalalt dosar, pentru cel de la Judecatoria Sectorului 1 (n.r. dosarul in care jandarmii au depus plangeri ca au fost loviți)? Noi ii oferim tot sprijinul, așteptam ca și ceilalți sa fie chemați la audieri. Cei care au provocat violențele nu sunt…