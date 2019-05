Elena Udrea: Băsescu e lucrat pentru a nu pleca europarlamentar. CNSAS a luat locul DNA "Hmmm... tare chestia asta cu Traian Basescu "descoperit" de CNSAS fost colaborator al vechii Securitati, cand sa primeasca aviz pentru a candida la europarlamentare. Dupa ce tot CNSAS a spus de patru ori pana acum ca fostul Presedinte nu a colaborat cu Securitatea lui Ceausescu in 2002, 2004, 2006 si 2014!!! NU AM NICIO INDOIALA ca Traian Basescu este lucrat pentru a nu pleca europarlamentar. Ce inca nu as spune cu certitudine este CINE il lucreaza? Pentru cine este Traian Basescu la Bruxelles o piedica sau o amenintare?", scrie Udrea pe Facebook. Ea are doua variante de raspuns la… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

