Elena Udrea, atacată dur chiar de ziua ei "Citesc titlurile din presa și vad ca Madam Udrea figureaza in mai toate, cu povesti din detenție, urari de Craciun pt adversari, analize politice, in fine, cu de toate pentru toți ... Oare realizeaza ca dorința ei bolnavicioasa de a se afla in centrul atenției este, in buna masura, responsabila de tot ce a patit? Caci, daca nu era o ținta atat de vizibila, poate ca nici cei care vroiau sa salveze regimul Basescu (statul paralel și furaciunile acoliților) nu ar fi selectat-o tocmai pe ea pentru sacrificiul public, in speranța ca lumea se va mulțumi cu sangele ei și-i va da uitarii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

