Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila a postat joi, 20 decembrie, un mesaj dur la adresa justiției din Romania, pe pagina sa de Facebook, dupa recentele decizii judecatorești prin care au fost puși in libertate mai mulți condamnați celebri, printre care și Elena Udrea. „Luați de aici justiție. Asta era ideea și au implinit-o.…

- Avocatul Elenei Udrea si al Alinei Bica le-a cerut formal autoritatilor din Costa Rica eliberarea acestora, în contextul în care Înalta Curte de Casatie si Justitie din România a suspendat executarea pedepselor, astfel ca procurorii

- Avocatul Elenei Udrea si Alinei Bica le-a cerut formal autoritatilor din Costa Rica eliberarea acestora, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania a suspendat executarea pedepselor, astfel ca procurorii din San Jose asteapta notificari din partea Bucurestiului.Avocatul…

- Avocatul Elenei Udrea si Alinei Bica le-a cerut formal autoritatilor din Costa Rica eliberarea acestora, in contextul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania a suspendat executarea pedepselor, astfel ca procurorii din San Jose asteapta notificari din partea Bucurestiului.

- Completul de 5 judecatori in materie penala de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a amanat toate dosarele aflate pe rol in ședința de luni, printre procesele care vor fi redistribuite numarandu-se și cele ale Elenei Udrea și ale Alinei Bica.Ambele aveau pe rolul Completului de 5…

- Completul de 5 judecatori in materie penala de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat toate dosarele aflate pe rol in sedinta de luni, printre procesele care vor fi redistribuite numarandu-se si cele ale Elenei Udrea si ale Alinei Bica.

- Alina Bica a atacat pe cale extraordinara hotararea de condamnare la patru ani de inchisoare, care a dus la arestarea ei in Costa Rica, alaturi de fostul ministru al turismului Elena Udrea. Fosta șefa a DIICOT a depus joi la Inalta Curte de Casație și Justiție o contestație in anulare impotriva sentinței.…

- "Nu prea mai am asteptari de la acest recurs. Cel putin in ceea ce ma priveste, justitia este oarba, dupa ce am primit a doua condamnare fara nicio proba. Sa spui ca nu sunt probe si sa fii condamnat pe baza unui studiu sociologic, sa trimiti in inchisoare un om fara probe, iertati-ma, dar.. Asta…