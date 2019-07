Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Elena Udrea a ajuns in Romania, anunța Antena3, care citeaza surse.Udrea a fugit din Romania in februarie 2018 in Costa Rica. Cateva luni mai tarziu, in iunie 2018, Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute. Patru luni mai tarziu, Udrea și…

- Antena 3 a difuzat imagini cu Elena Udrea la bordul unui avion, alaturi de mama sa, dar si de fiica ei in varsta de zece luni. Zilele trecute, iubitul sau, Adrian Alexandrov, spunea ca isi doresc sa vina in Romania pentru a-si boteza fetita.

- Antena 3 a difuzat imagini cu Elena Udrea. Politiciana se afla cu mama și copilui ei in avion. Nu se știe destinația, dar un lucru este cert - a plecat din Costa Rica. Ramane de vazut unde va ateriza avionul in care se afla Elena Udrea. Precizam ca recent, iubitul Elenei Udrea a spus ca ar…

- ''Domnul Dragnea, cu acest dosar, acum, in prag de campanie, este evident ca duce o lupta prin care incearca sa se apere impotriva statului paralel care incearca sa il infunde și sa il scoata din campaniile electorale. Macar, din acest considerent personal, ma gandesc ca are tot interesul sa faca…

- Dosarul in care Elena Udrea contesta condamnarea in dosarul Gala Bute este suspendat, dupa ce ICCJ a decis, luni, sa transmita 3 intrebari CJUE privind respectarea unei decizii CCR cand sunt afectate interese financiare europene. Decizia privind suspendarea nu e definitiva.Elena Udrea a declarat,…

- Dosarul Elenei Udrea a fost suspendat, pentru ca judecatorii Inaltei Curți sa trimita trei intrebari catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Decizia suspendarii cauzei și trimiterea intrebarilor in dosarul in care fostul ministru al tineretului și sportului a contestat condamnarea in dosarul Gala…

- Elena Udrea a nascut pe 20 septembrie 2019. La 15 zile dupa naștere, Udrea a fost reținuta, iar de creșterea micuței s-au ocupat iubitul acesteia și mama ei. Elena Udrea a fost eliberata de Craciun din inchisoarea din Costa Rica, acolo unde a imparțit celula cu fosta sefa a DIICOT, Alina…

- Elena Udrea a scris pe Facebook ca a constatat, analizand situatia lui Liviu Dragnea, ca femeile nu sunt mai loiale si mai devotate decat barbatii, adaugand ca nu ar fi mirata daca si premierul Viorica Dancila s-ar inscrie in partidul Pro Romania, al lui Victor Ponta. „Situatia lui Dragnea din zilele…