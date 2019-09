Stiri pe aceeasi tema

- "Vreu sa imi demonstrez nevinovatia pentru ca s-au schimbat multe intr-un an si jumatate (...) Voi veni la toate termenele de judecata", le-a spus Udrea jurnalistilor. Intrebata de ce s-a intors in Romania, ea a raspuns: "Intotdeauna am vrut sa stau acasa". Udrea a fost rezervata in declaratii, invocand…

- Sunt des incercati de diferite probleme, dar reusesc mereu sa zambeasca si sa mearga mai departe! Oana si Viorel si au participat la primul eveniment monden, dupa ce s-a aflat ca fostul edil al Capitalei se confrunta din nou cu probleme de sanatate.

- Frumusetea romancelor a impresionat din nou o lume intreaga pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Venetia. Senzuala Madalina Ghenea a stralucit sub obiectivele fotografilor. La fel si modelul roman Madalina Doroftei care a venit la eveniment intr-o rochie roz.

- Turneul Wimbledon 2019 s-a incheiat, duminica seara, cu Dineul Campionilor sau Balul Campionilor, o petrecere de gala la care participa toți caștigatorii competiției, care au și o sesiune de fotografii oficiale. Conform WTA, Simona Halep, care a caștigat turneul feminin, a stralucit pur și simplu la…

- La soare te poți uita, dar la Beyonce ba! Diva a vrut sa fie sigura ca eclipseaza pe toata lumea la premiera Lion King din Los Angeles și hellip; a reușit, desi nu a primit numai laude pentru ținuta extrem de opulenta .