- In luna noiembrie, Alina a hotarat ca venise momentul sa inceheie relația pe care o avea cu un tanar de origine macedoneana, scrie observator.tv. Decizia femeii l-a innebunit pe barbatul de 32 de ani, care a vrut sa se razbune. A atact-o pe Alina cu acid, in plina strada. Citeste si Veste…

- Viața Elenei Udrea s-a schimbat radical. In pușcaria in care este inchisa, de Ziua Naționala a Romaniei, Udrea va avea la micul dejun doar paine și cafea, la pranz orez cu carnați picanți, iar la cina va primi cartofi prajiți. Cea mai mare problema nu este meniul, ci faptul ca bucataria e plina…

- Cornel Tabacaru, omul de afaceri roman stabilit in Costa Rica, a vorbit la Romania TV despre situația celor doua. Tabacaru e convins ca acestea vor ramane in arest, pe toata perioada procesului de extradare, care poate dura chiar și un an. Mai mult, omul de afaceri este convins ca cele doua nu vor…

- Conducerea Penitenciarului din Costa Rica in care sunt inchise Alina Bica și Elena Udrea reacționeaza la știrile din presa din Romania. Dupa ce in mai multe publicații au aparut informații conform carora cele doua sunt incarcerate in condiții grele, directorul penitenciarului a dezmințit informațiile."Cele…

- Elena Udrea ar putea recurge la mutari neașteptate pentru a-și redobandi libertatea. Ieri, magistrații din Costa Rica au respins cererea prin care Elena Udrea a solicitat sa fie eliberata din arest. "Jurnalistul Catalin Tache este de parere ca cel vizat de asa zisa tradare a fostului…

- Zi cruciala pentru Elena Udrea si Alina Bica. Ele afla astazi daca vor iesi sau nu din arest dupa ce au cerut control judiciar sau arest la domiciliu. Decizia va fi luata de tribunalul din San Jose.Elena Udrea si Alina Bica se afla in arest preventiv in Costa Rica din 3 octombrie, cand au…

- Condamnata la șase ani de detenție pentru dosarul Gala Bute, Elena Udrea, fost ministru al Turismului in timpul guvernarii PDL, este in prezent inchisa inr-un penitenciar din Costa Rica, acolo unde a ajuns dupa ce a fost reținuta de Interpol. Jurnaliștii Antena 3 susțin ca la data plecarii…

- Elena Udrea și Alina Bica sunt prezentate, joi seara, in fața unei instanțe din Costa Rica, cu propunere de arestare preventiva, pe numele celor doua fiind emis, miercuri seara (ora locala) o ordonanța de reținere.Potrivit unor surse judiciare, Elena Udrea și Alina Bica, aflate momentan sub…