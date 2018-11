Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie cu Elena Udrea impreuna cu fetita ei a fost postata pe pagina de Facebook a fostului ministru, chiar daca aceasta se afla in inchisoare in Costa Rica. Fotografia a fost postata la cateva zile dupa ce instanta din Costa Rica i-a respins cererea de eliberare din arest preventiv.

- Magistrații din Costa Rica au decis sa respinga recursul Elenei Udrea pentru a scapa din arest. Cererea a fost respinsa de un judecator al Tribunalului Penal din Pavas, un district din San Jose, in Costa Rica, a relatat vineri site-ul ameliarueda.com. Pe pagina de Facebook a fostului ministru…

- Motivul pentru care Elena Udrea nu mai vrea sa-și mai vada fetița in inchisoare este unul pe care l-ar invoca orice mama grijulie. Deși se afla, inca, in inchisoare, Elena Udrea accepta un sacrificiu uriaș. Avocata spune ca nu dorește sa iși mai vada fetița in inchisoare fiindca se teme ca micuța s-ar…

- A trecut o luna de cand Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate preventiv in Costa Rica. Judecatorii din aceasta tara au respins cererile facute in octombrie de avocati pentru eliberarea lor, sau macar pastrarea in arest la domiciliu. Laura Vicol, avocata Alinei Bica, spune despre Costa Rica ca "conditiile…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica, in urma cu o saptamana. Ele au fost ridicate de pe strazile din San Jose. La momentul reținerii sale, Udrea se plimba cu bebelușul. Fostul ministru a facut prima declarație de la data arestarii și s-a declarat absolut revoltata de…

- Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a postat pe Facebook un nou mesaj, insotit de o noua fotografie cu Eva Maria, fiica pe care o are cu Elena Udrea. Este a doua postare transmisa de acesta dupa ce Elena Udrea a fost prinsa si arestata in Costa Rica.

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a scris pe pagina sa de Facebook, acolo unde este foarte activ in ultima vreme, un mesaj cutremurator. Barbatul apare intr-o fotografie cu bebelușul in brațe, dormind adanc, iar cuvintele lui Alexandrov sunt foarte emoționante. „Exista locuri in inima despre…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost reținute, marți (3 octombrie), de autoritațile din Costa Rica. Ele stau in cea mai veche inchisoare din Costa Rica, care va fi demolata in 6 luni. Alina Bica și Elena Udrea au fost retinute de pe strada, in San Jose, de catre ofiterii Interpol. Ele vor fi duse in […]…