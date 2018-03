Elena Udrea a pierdut unul din gemeni. Al doilea nu este in siguranta!

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea are probleme cu sarcina. Fostul ministru a pierdut unul dintre gemeni, informeaza romaniatv.net. Fostul ministru al Turismului anunța anterior ca are o sarcina gemelara și ca se afla in Costa Rica pentru tratament. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a motivat astazi absența Elenei…

- Elena Udrea a pierdut unul dintre gemeni, potrivit Romania TV. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a depus, miercuri, mai multe inscrisuri medicale la ICCJ prin care a aratat ca aceasta se afla in Costa Rica, motivand neprezentarea fostului ministru la termenul din dosarul Gala Bute prin recomandarea…

- Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a pierdut unul dintre gemeni si trece prin momente de grea incercare. De cand a primit vestea de la medici, nu se mai poate opri din plans si din pacate pericolul nu a trecut pentru fosta blonda de la Cotroceni. Medicul care ii monitorizeaza sarcina i-a recomandat repaus…

- Avocatii Elenei Udrea, aflata in Costa Rica, ar fi depus la instanta documente prin care arata ca fostul ministru al Turismului ar fi pierdut unul din cei doi copii, motiv pentru care a cerut amanarea sedintei de judecata in dosarul Gala Bute.

- Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a explicat pentru Libertatea.ro ca documentația medicala depusa miercuri la completul de cinci judecatori de la ICCJ, care dezbate apelurile din dosarul „Gala Bute” , ar atesta ca aceasta ar fi pierdut unul dintre gemeni. Mai precis, explica Radulescu, documentația…

- Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a pierdut unul dintre gemeni si trece prin momente delicate. De cand a primit vestea de la medici, nu se mai poate opri din plans. Pericolul nu a trecut. Medicul care ii monitorizeaza sarcina i-a recomandat repaus total, pentru ca al doilea fat sa nu fie afectat. pericol.

- Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului "Gala Bute", iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a recomandat "odihna absoluta" fostului ministru. Instanta suprema a programat pentru termenul de miercuri al procesului audierea a trei martori in dosarul…

- Elena Udrea inca se afla in Costa Rica, unde se pare ca și-a gasit oaze de liniște de care are nevoie pe perioada primelor luni de sarcina. Insa lucrurile nu sunt tocmai roz pentru fosta blonda de la Cotroceni, pentru ca viitoarea mamica a povestit ca, din punct de vedere fizic, nu se simte prea bine.

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, unde a avut loc un nou termen din dosarul in care fostul ministru al Turismului este cercetat pentru fapte penale privind finantarea campaniei din 2009, ca Udrea nu se sustrage procedurilor judiciare."Elena…

- Fostul ministru al Turismului spune ca deocamdata sta la hotel, dar ca va trebui sa gaseasca o solutie, precizand insa ca in Costa Rica preturile sunt foarte mari si remarcand ca "nu iti poti permite aici ce iti permiti in Romania". In ceea ce o priveste pe Alina Bica, ea a insistat ca desi aceasta…

- Fosta blonda de la Cotroceni, Elena Udrea, face dezvaluiri incendiare in miez de noapte. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Udrea a vorbit despre sarcina, dar si despre locul unde se afla in Costa Rica.Citeste si: Ce se va intampla la PNL dupa achitarea lui Ludovic Orban:…

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- Intalnire de gradul zero in Costa Rica! Elena Udrea si Alina Bica au stat la aceeasi masa. Blonda de la Cotroceni este insarcinata si va avea doi baieti gemeni, dar acest lucru nu o tine departe de lucrurile care o fac sa se simta bine. Aceasta are pofta de...vin!

- Pe rețele de socializare au aparut poze cu Elena Udrea și Alina Bica, in Costa Rica. Narcis Vlad Barbu, cel care a postat imaginile pe Facebook, susține ca cele doua se aflau in orașelul Jaco.

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Elena Udrea nu s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde era programat un nou termen in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu. Udrea a fost reprezentata la proces de un…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov fac pași mari și frumoși impreuna. Sunt de doi ani impreuna, vor deveni parinți anul acesta și se vor și casatori. Iubitul fostei politiciene a vorbit, in exclusivitate pentru Click!, despre cum va fi rolul de tata de gemeni, dar si cand va avea loc nunta. Elena Udrea…

- Elena Udrea este in culmea fericirii, dupa ce a aflat ca este insarcinata, mai mult, va avea gemeni! Aceeași stare o are și iubitul ei, tinerelul Adrian Alexandrov. Acesta nu s-a ferit sa comenteze despre sarcina celei care ii este partenera de viața. “Ma simt ca un tatic! Mai ales ca eu imi doream…

- In sfarsit, fosta „blonda de la Cotroceni” va deveni mamica. Si bucuria este cu atat mai mare cu cat asteapta gemeni. Zvonurile ca Elena Udrea ar fi insarcinata au aparut inca de la sfarșitul lunii ianuarie, dupa ce a fost vazuta ieșind dintr-o clinica medicala, specializata in probleme ginecologice,…

- Fostul ministru din guvernul Boc, Elena Udrea, a recunoscut ca se afla în Costa Rica. ”M-am vazut cu Alina Bica. E și unul dintre motivele pentru care am decis sa vin în Costa Rica. Mi-am dorit s-o vad de sarbatori, dar n-am reușit. Din punct…

- Realizatorul TV Radu Banciu a comentat in editia de duminica seara a emisiunii Lumea lui Banciu atacul Elenei Udrea la adresa jurnalistilor de dupa fuga acesteia in Costa Rica."Elena Udrea trimite sageti, sigur nu se poate abtine sa nu faca presa din Romania lasa. Sigur, i-a acuzat pe jurnalisi,…

- Elena Udrea este insarcinata cu gemeni, la 44 de ani Elena Udrea este insarcinata. Astfel a inceput sa se zvoneasca de cateva saptamani incoace, speculandu-se ca cea mai celebra femeie din politica romaneasca ar urma sa devina mama la 44 de ani. Dupa o perioada de incertitudini, aceasta a confirmat…

- Elena Udrea (44 dde ani) este in culmea fericirii. Aflata in Costa Rica, fosta blonda de la Cotroceni a facut marele anunț, deși inainte negase ca ar fi insarcinata. Aceasta a recunoscut ca este insarcinata cu gemeni și a marturisit ca sarcina evolueaza foarte bine. Elena Udrea a anunțat ca este insarcinata…

- Elena Udrea (44 de ani) a anuntat, sambata, la Antena 3, ca se afla in Costa Rica, unde a mers pentru a vizita niste prieteni si de unde intentioneaza sa mearga in Grecia. Udrea a anuntat ca este insarcinata cu gemeni si ca va avea doi baieti.

- Elena Udrea a anuntat, sambata, la Antena 3, ca este insarcinata cu gemeni si spera sa aiba doi baieti. Udrea se afla in Costa Rica si a spus ca intentioneaza sa mai ramana. ”Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa. Eu am venit,…

- Elena Udrea a confirmat ca este gravida. Fosta șefa a Ministerului Turismului a luat prin surprindere pe toata lumea, anunțand ca are gemeni, ambii fiind baieți. „Sarcina evolueaza bine, este gemelara, deci sunt doi baieți. Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc…

- Elena Udrea, condamnata in prima instanța la 6 ani de inchisoare in Dosarul ”Gala Bute”, a declarat la Antena 3 ca se afla in Costa Rica și ca ar fi insarcinata cu gemeni. ”De obicei nu dau socoteala de ce plec din țara, dar cand lucrurile par ascunse dau naștere la tot felul de scenarii. […]

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. Dupa ce s-a aflat de curand ca este insarcinata, fosta șefa de la Turism a dezvaluit ca va avea gemeni.Citește și: udrea-se-teme-de-ce-mai-rau-mi-e-teama-ca-o-sa-ma-intorc-in-pu-carie_1249481.html"…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. ”Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am gasit niște vechi…

- Elena Udrea a facut o declarație surpriza la Antena 3. Fosta deputata a anunțat ca va avea gemeni și va sta pe o perioada mai lunga Costa Rica. „Costa Rica este o țara frumoasa și...

- Fostul ministru sustine ca a mers la Atena pentru niste proceduri medicale, iar de acolo a mers in Costa Rica, unul dintre motive fiind o vizita pe care dorea sa i-o faca Alinei Bica. Elena Udrea a precizat ca va reveni in Romania dupa finalizarea procedurilor medicale, fara a inainta un termen. Fostul…

- Elena Udrea a oferit o declaratie in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. Udrea a ecunoscut ca e insarcinata cu gemeni.Costa Rica este o tara frumoasa si prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o tara foarte scumpa. Eu am venit, mi am vizitat niste…

- Elena Udrea a anunat la TV ca va avea gemeni. Ea a acordat un interviu prin telefon pentru postul de eleviziune Antena3. In urma cu ceva timp s-a zvonit ca Elena Udrea ar fi insarcinata cu Andrei Alexandrov , iubitul ei, insa acest lucru nu a fost confirmat. Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a acordat…

- Postarea integrala a Elenei Udrea: „Dupa ce a ieșit un rahat cu dezvaluirile despre abuzurile din justiție, dupa ce Sistemul a dat șah mat, și Kovesi a umilit iar toți marii politicieni și conducatori ai țarii (bravo ei), presa e gata sa mearga pe manipulare și sa faca subiect cu Elena Udrea, ca sa…

- Fosta sefa a Cancelariei Prezidentiale a lui Traian Basescu a aflat recent ca este gravida, in urma unui proces reusit de fertilizare desfasurat la o clinica din Bucuresti, potrivit antena3. Elena Udrea a negat informatia pentru evz.ro, ziar apropiat de fostul ministru. In mod bizar, stirea in care…

