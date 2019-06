Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Elena Udrea o crește pe micuța Eva, fetița ei și a lui Adrian Alexandrov, logodnicul blondinei iși vede de afacerile sale, in Romania. Distanța este grea pentru Adrian Alexandrov, care recunoaște ca numai afacerile il țin departe de Costa Rica.

- Fugara in Costa Rica, de unde a trimis o cerere de anulare a sentinței definitive prin care a fost condamnata, in iunie 2018, la 6 ani de inchisoare in Dosarul Gala Bute, Elena Udrea așteapta sa-i fie decisa soarta inainte de a lua o decizie legata de nunta și de botezul fetiței. Iubitul ei, Adrian…

- Actrița de telenovele Edith Gonzalez s-a stins din viața joi dimineața, dupa ce familia a ales sa o deconecteze de la aparatele care o țineau in viața. Femeia in varsta de 54 de ani fusese diagnosticata cu cancer ovarian, iar miercuri noapte a facut niște complicații.

- Ileana Badiu a trecut prin clipe grele, in urma cu multi ani, dar datorita credintei si a mersului la psiholog a putut sa se ridice, iar astazi reuseste sa le spuna si altora femei drama ei.

- ”"Mare" barbat ești, Traian Basescu, "mare" de tot! Ai ajuns sa te ascunzi dupa fustele femeilor. Ai pus-o pe fosta ta...consiliera, Elena Udrea, sa te apere tocmai din Costa Rica. Nu știam de ce ți-a revenit zambetul batrane! Crezi ca te mai iubește? Nu, asta e doar mila! Incerci sa scoți…

- Fostul consilier la Cotroceni si ministru Elena Udrea sustine, referindu-se la noile informatii privind colaborarea lui Traian Basescu cu Securitatea, ca fostul presedinte "este lucrat" pentru a nu pleca europarlamentar, in opinia sa, CNSAS luand locul DNA ca instrument de scoatere din scena politica…

- Deputatii francezi au adoptat, in noaptea de vineri spre sambata, un proiect de lege ce reglementeaza restaurarea, in decurs de cinci ani, a catedralei Notre-Dame din Paris, distrusa de un incendiu puternic in luna aprilie, relateaza AFP.Citește și: Elena Udrea, intervenție EXPLOZIVA din Costa…

