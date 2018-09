Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a nascut joi, in Costa Rica! Fostul politician a adus pe lume o fetița. Iubitul ei, Adrian Alexandrov, a aflat vestea la cateva zeci de minute. Eva Maria s-ar parea ca va fi numele micuței. ”Sunt foarte fericit, emoționat, am fost luat prin surprindere… Sunt foarte fericit! Cat de repede…

- Potrivit unor surse apropiate fostului ministru, Elena Udrea ar fi nascut astazi la ora 14:00, ora Romaniei o fetița perfect sanatoasa. Eva Maria este perfect sanatoasa, are greutatea normala si a primit nota maxima desi a venit pe lume cu putin timp inainte de termen. Totul e minunat, a declarat persoana…

