Elena Merişoreanu trece prin momente grele, s-a trezit cu conturile goale VIDEO "Iau cardul pe care nu l-am mai folosit de anul trecut din octombrie cu bani de la spectacole si plec cu nepoata acum cateva zile sa mergem la cumparaturi. Mergem la mall si am zis ca iau de pe card, se duce, iar eu raman in masina. Dupa catva timp, ma suna "mamaie nu ai niciun leu, mamaie nu e nimic". Inchid masina, ii spun ca nu stie sa umble, haideti sa ne uitam! d"Dati-mi cartea de identitate, aveti poprire pe toate conturile aveti o datorie la Fisc de la sectorul 2 unde eu nu mai stau de 40 de ani", a povestit Elena Merisoreanu la Romania TV. "In 1982 am vandut o masina, nu e radiata,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

