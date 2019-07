Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams revine in circuitul WTA dupa eliminarea in turul al 3-lea de la Roland Garros. Ea va juca la Wimbledon și, cum s-a obișnuit in ultima vreme, va atrage toate privirile cu noul ei echipament. Nike, sponsorul ei tehnic, i-a pregatit o ținuta in care va fi incorporata o broșa cu 34 de cristale…

- Beneficiile sfeclei rosii impotriva depresiei sunt cunoscute tocmai pentru ca ea contine doua ingrediente foarte importante, care lupta impotriva acestei afectiuni.Unul dintre ele este betaina, substanța folosita la majoritatea medicatiei anti-depresie.

- Cantareața de muzica populara Elena merișoreanu a dat detalii despre starea sa de sanatate. In ultima perioada de timp, artista a avut probleme la un picior, ajungand pe mana medicilor. La emisiunea Agenția VIP, de la postul de televiziune Antena Stars, Elena merișoreanu a explicat cujm merge recuperarea…

- Participantii la proteste pot purta masti sau sa aiba fata acoperita. Cel putin legislatia nu interzice acest lucru, in conditiile in care manifestatia este pasnica. Ca reactie la unele proteste mai putin pasnice se discuta despre posibilitatea de a interzice acoperirea fetelor in timpul manifestatiilor.

- Durerile de cap frecvente și starea permanenta de oboseala pot fi semne care arata ca organismul nostru are nevoie de o pauza, dar și de o cura de detoxifiere. Plantele care ne curața organismul de toxine.

- Este o zi extrem de trista pentru toti cei care l-au cunoscut si l-au apreciat pe Razvan Ciobanu. Astazi, regretatul designer este condus pe ultimul drum. De la inmormantare va lipsi Adina Buzatu.

- V.S. Dorința de a se face remarcați, cu un an inainte de alegerile locale din vara anului viitor, ii provoaca pe unii dintre aleșii prahovenilor sa-și dea cu stangu-n dreptul, lasand impresia ca habar nu au cu ce se mananca un proiect de buget. Ieri, la discutarea bugetului județului Prahova pentru…

- Anda Adam este in culmea fericirii. Fratele artistei, Vlad, s-a insurat cu aleasa inimii sale, evenimentul avand loc ieri, in Australia. Anda Adam a postat cu aceasta ocazie o fotografie pe conturile de socializare in care apare impreuna cu fratele sau și alaturi a scris o urare: „Astazi este nunta…