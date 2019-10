Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural „Rabindranath Tagore”, cu sprijinul Filarmonicii Pitesti. organizeaza saptamana viitoare concertul cameral extraordinar "West meets East. Bartok-Shankar-Enescu", sustinut de Gilles Apap (vioara), Udhai Mazumdar (tabla), Rohan Dasgupta (sitar) si Bhaskar Das (bansuri).

- Un membru din echipa tehnica a cantareței Celine Dion a fost electrocutat in timp ce pregatea scena pentru un show programat in Montreal, dar a supraviețuit incidentului, fiind diagnosticat doar cu un umar dislocat, in urma caderii de la o inalțime de 15 metri, potrivit contactmusic.net, scrie Mediafax.Incidentul…

- Kevin Dooley, in varsta de 58 de ani, un fotograf specializat pe urmarirea animalelor salbatice in mediul lor natural, a surprins o scena incredibila intr-un rau din Pantanal, in Brazilia. Jaguarul a sarit dintr-un pom, de la cațiva metri, direct asupra prazii. Fotograful a dezvaluit ca jaguarul nu…

- In ultimul weekend de vara, a V-a ediție de AMURAL Festival Vizual ocupa zidurile Brașovului. Cu un numar record de 15 locații, proiecția de 1000 m2 a lui Laszlo Bordos pe fațada Colegiului Național Șaguna, 4 expoziții și 5 scene de muzica, festivalul se va desfașura sub concepul “Elevator” – festivalulunde…

- Carmen Radulescu a urcat prima pe scena, dar a și coborat imediat, preferand sa fie cat mai aproape de spectatori, incurajandu-i deopotriva sa cante refrenele cu ea sau chiar sa danseze. Printre primii domni care și-au facut curaj sa invite doamnele la dans au fost chiar primarul Calin Bibart, prezentatorul…

- Organizatorii manifestației din Piața Victoriei au fost huiduiți, sambata, chiar de catre protestatari dupa ce au incercat sa puna muzica de pe o scena amplasata in perimetrul Pieței. Aceștia au renunțat la a mai transmite vreun mesaj de pe scena, potrivit Mediafax."Da-te jos! Da-te jos! Rușine…

- O scena incredibila a fost surprinsa in Thailanda. O tanara de 18 ani, Aom, și-a aruncat copilul nou-nascut de la etajul 3. Vecinii au vazut scena, au luat copilul și l-au dus imediat la spitalul din localitatea Nonthaburi, unde a avut loc episodul șocant.

- DJ-ul olandez Armin van Buuren a declarat ca va susține un spectacol special, vineri seara, pe scena principala a festivalului Untold din Cluj-Napoca. Artistul a marturisit ca show-ul este darul sau pentru publicul din Romania. Considerat unul dintre cei mai cotați DJ-i din lume, Armin van Buuren (foto)…