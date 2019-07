Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul UDMR Tanczos Barna a afirmat, miercuri, ca declarațiile ministrului de Interne Carmen Dan, potrivit carora la Valea Uzului „au fost ultrași de ambele parți”, sunt inacceptabile, precizand ca oamenii care protesteaza pașnic nu pot fi numiți ultrași.Citește și: EXCLUSIV - Moțiunea…

- Se ofera salariu 10 Euro/ora, cazare contra cost in conditii avantajoase, o masa/ zi, concediu platit 30 de zile pe an. Avantaj familii – loc de munca pentru sotie la ambalare produs – 8 euro/ora. Informatii la telefon 0036-70-6045100 sau la adresa de e-mail: benefit.work2013gmail.com…

- Galați: Peste 1900 de votanți la aceeași adresa Arhiva foto: ugal.ro. Doar o persoana din cele 1.921 cu aceeasi adresa a votat la sectia de votare nr. 42, amenajata în incinta Scolii nr. 20 din municipiul Galati. Astfel, la sectia respectiva, din cele 1.979 de persoane aflate…

- Tatal cunoscutului luptator Alexandru Lungu a murit, sambata, sportivul luandu-si ramas bun de la parintele sau prin mesaje emotionante postate pe Facebook. In unele dintre aceste mesaje ii acuza pe medicii din Spitalului de Psihiatrie, unde seniorul era internat, ca l-au „lasat sa moara ca un caine”.

- Diana Belbița și-a atras o mulțime de like-ri din patea internauților dupa ce s-a afișat imbracata in rochie și machiata ca la carte. Pe Diana Belbița fanii o știu imbracata in ținute sport sau in costumele de concurs pe care le poarta in ringul de lupta. Vedeta i-a lasat masca pe admiratorii ei de…

- Persoana care a amenintat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Sercan, cunoscuta pentru anchetele privind plagiatele in randul inaltilor demnitari si al conducerilor unor institutii de invatamant, cel mai recent fiind cazul Academiei de Politie, a fost identificata si este un ...

- Mai multe percheziții au loc miercuri dimineața la Academia de Poliție in legatura cu amenințarile cu moartea vizand-o pe jurnalista Emilia Șercan, au declarat pentru HotNews.ro surse judiciare. In acest caz, principalul suspect este un ofițer angajat al Academiei de ...