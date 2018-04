Stiri pe aceeasi tema

- Elena Merișoreanu a mers la Spitalul Elias, in vizita la artista de muzica populara, Ionela Prodan. Deși slabit, aceasta a agasit puterea de a-i spune colegei sale de breasla, o gluma. Cantareața a povestit pentru Romania tv, cum a decurs ultima vizita pe care i-a facut-o prietenei sale, Ionela Prodan,…

- Ionela Prodan s-a trezit din coma și se pare ca a trecut peste perioada critica. Artista de muzica populara se afla internata i spital de trei saptamani a trecut prin clipe dureroase. Familia Ionelei Prodan mai are o speranța, dupa ce cantareața s-a trezit din coma și ar fi avut prima reacție, dupa…

- Ionela Prodan trece printr-o perioada extrem de dificila din punctul de vedere al sanatații. Indragita artista de muzica populara se lupta cu un diagnostic crunt, iar medicii sunt rezervați in declarații. Din dorința de a-și proteja familia, Anamaria Prodan nu a dezvaluit adevaratul motiv al deselor…

- Vesti de ultima ora despre artista Ionela Prodan despre care s-a zvonit ca ar fi in coma. Anamaria Prodan, fiica acesteia, s-a decis sa faca lumina. Dupa ce au aparut tot felul de zvonuri in presa despre Ionela Prodan si starea ei de sanatatea, fiica artistei a tinut sa ii critice pe toti cei care au…

- Noi detalii au aparut despre starea de sanatate a Ionelei Prodan. Vestile din pacate sunt extrem de proaste si triste pentru intreaga familie a cantaretei de muzica populara. Cantareata a fost diagnosticata cu cancer la pancreas in stadiu terminal. Aceasta se afla intre viata si moarte. O asistenta…

- Conform unei asistente care se ocupa de cazul Ionelei Prodan, indragita vedeta de muzica populara este in faza terminala, șansele ei de supraviețuire fiind de 1%. „In momentul in care a fost adusa la spitalul nostru, Ionela Prodan era in stare foarte grava. Medicii spitalului au facut tot…

- Vesti triste! Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf se lupta pentru viața! Indragita cantareata sufera de mai mulți ani de probleme cardiace, iar acum, la 70 de ani, a fost diagnosticata cu un cancer galopant situat la…

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj cutremurator in ziua de Florii. Impresara vorbește despre destin. Anamaria Prodan nu trece prin cea mai buna perioada a vieții sale, in ciuda faptlui ca inceaca sa iși pastreze o stare de spirit cat mai buna. Impresara, care o are pe mama sa, Ionela Prodan, internata…

- Internata la Elias, Ionela Prodan lupta pentru viata ei. Starea de sanatate a solistei de muzica populara s-a inrautațit, dar fiica sa, Anamaria Prodan, le-a cerut in mod expres medicilor care o ingrijesc sa nu ofere detalii despre problemele de sanatate ale mamei...

- Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf dadea semne ca s-ar simți mai bine la inceputul saptamanii trecute, astfel ca a parasit salonul VIP pe care il ocupase la spitalul Elias din Capitala. Din pacate, acum se lupta pentru…

- Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf dadaea semne ca s-ar simți mai bine la inceputul saptamanii trecute, astfel ca a parasit salonul VIP pe care il ocupase la spitalul Elias din Capitala. Din pacate, acum se lupta pentru…

- Cunoscuta artista de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns din nou, de urgența, la spital. Mama Aneimaria Reghecampf dadaea semne ca s-ar simți mai bine la inceputul saptamanii trecute, astfel ca a parasit salonul VIP pe care il ocupase la spitalul Elias din Capitala. Din pacate, acum se lupta pentru…

- Internata de aproape trei saptamani la Spitalul Elias, Ionela Prodan va mai ramane sub supravegherea medicilor inca o perioada! Ionela Prodan a ramas internata in spital inca o saptamana! Cantareata are nevoie de ingrijiri speciale pentru a se reface! In urma cu trei saptamani, Ionela Prodan a ajuns…

- LOVITURA CRUNTA in lumea cinematografiei. A MURIT O ACTRITA DE OSCAR Doliu in lumea cinematogrfiei! O legenda a filmului francez a incetat din viața, marți, la varsta de 85 de ani. Stephane Audran a fost protagonista filmului „Festin de Babette”, care a obținut un Oscar, in 1988, pentru pentru cel mai…

- Ionela Prodan se afla in spital, unde a fost internata in urma cu cateva zile. In tot acest timp, presa a vuit in incercarea de a scoate la suprafața mai multe informații despre starea de sanatate a cantareței.

- Indragita cantareata de muzica populara, a fost internata de urgența miercuri de dimineata la Spitalul Elias din Bucurest. In ultima perioada, Ionela Prodan a ajuns de mai multe ori pe mana medicilor.

- Indragita cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 16.30, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, unde povestește cum și-a cunoscut soțul, dar și cum s-a schimbat ea dupa casnicie.

- Indragita cantareata de muzica populara a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti, fiind diagnosticata cu o boala de pancreas, neraspunzand la tratament. Ionela Prodan a mai fost internata si la sfarsitul lunii ianuarie a acestui an insa a fost externata destul de repede.

- Indragita cantareata de muzica populara a fost internata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti, fiind diagnosticata cu o boala de pancreas, neraspunzand la tratament. Ionela Prodan a fost de mai multe ori internata in spital, in ultima perioada.

- Renumita cantareața de muzica populara se afla internata in spital, la Elias, intr-o rezerva VIP. Starea ei a fost critica in momentul in care a ajuns, cu salvarea, la spital, dar acum medicii au reușit sa o stabilizeze.

- In ultimele lui, Ionela Prodan sufera cumplit din cauza mai multor afectiuni, familia dorind sa tina secret diagnosticul exact. Cantareata de muzica populara a fost internata de mai multe ori in spital in ultima perioada, inclusiv la Fundeni, acolo unde medicii i-au montat un holter, pentru a-i fi monitorizat…

- Celebra interpreta de muzica populara, Ionela Prodan, a fost internata in stare grava, miercuri dimineața la spitalul Elias. Artista e forte bolnava, iar medicii sunt rezervații in declarații.

- Indragita cantareata de muzica populara, Ionela Prodan, a fost internata ieri de dimineata in stare grava la Spitalul Elias din Bucuresti. Ea trece prin momente dificile, fiind diagnosticata cu o boala grava de pancreas. Solista in varsta de 70 de ani sufera enorm, mai ales ca tratamentele…

- Anamaria Prodan se roaga la Arsenie Boca, in timp ce mama ei se afla internata in spital. Impresara a postat pe contul de socializare o filmare, iar fanii acesteia au reacționat imediat și i-au transmis acesteia sa fie puternica. Anamaria Prodan a publicat un filmuleț pe contul de Instagram in care…

- Indragita cantareata de muzica populara Ionela Prodan a fost internata, in aceasta dimineata, la Spitalul Elias din Capitala. Artista ar avea probleme serioase de sanatate, iar medicii de la...

- Ionela Prodan a ajuns la spital, informeaza romaniatv.net. Indragita cantareața de muzica populara ar fi fost dusa la spitalul Elias chiar de fiica ei, impresara Anamaria Prodan Reghecampf. „Da, este internata, dar doar pentru analize. Ea trebuie sa isi refaca la fiecare doua luni setul de analize.…

- Una dintre cele mai indragite jucarii in 2017, care inca mai atrage valuri de entuziaști, atat in randul copiilor cat și adulților, ar putea sa fie daunatoare pentru sanatatea celor mici.

- Show-ul "Aici eu sunt vedeta!" revine cu secrete noi! Prima ediție din noul sezon in care copiii vedetelor dezvaluie secretele parinților, ii aduce in fața telespectatorilor Antenei 1 pe Oana Roman și fetița ei, Isabela , Marcel Pavel și fiica sa cea mica, Iuvenalia, și Elena Merișoreanu și nepoatele…

- De ce s-a intors Angela Similea in Romania , dupa o perioada lunga petrecuta peste Ocean? Indragita doamna a muzicii ușoare romanești a dezvaluit ca are de onorat cateva contracte și de rezolvat cateva probleme administrative. Nu va sta mult, o trage ața inapoi la fiul sau, in America. Angela Similea…

- Vestea trista potrivit careia Ionela Prodan a murit i-a șocat pe milioane de oameni. La cateva ore dupa ce informația falsa a circulat pe internet, Anamaria Prodan a facut declarații acide in legatura cu acest subiect delicat pentru orice copil care iși iubește mama. Va reamintim ca la inceputul acestui…

- Obiceiul de a purta sau darui marțișoare in prima zi a primaverii ramine a fi unul cu semnificație speciala pentru moldoveni, noteaza Noi.md. Chiar daca nu toți se incumeta sa poarte marțișoare, invocind virsta sau scepticismul, per ansamblu oamenii ne-au marturisit ca sint incintați de acest frumos…

- Talentata și iubita de publicul roman, Adriana Trandafir formeaza, alaturi de Marian Ralea, un cuplu de olteni plin de umor in serialul produs și regizat de Ruxandra Ion – “Fructul oprit”, care poate fi urmarit miercurea la Antena 1. Indragita actrița marturisește ca umorul i-a fost de ajutor in numeroase…

- In locuinta se aflau 5 persoane. Incendiul a fost provocat de un membru al familiei cunoscut cu probleme psihice, care a murit carbonizat. La mansarda locuintei se aflau fratele victimei si sotia sa. Acestia au suferit mai multe fracturi la picioare din cauza cazaturii de la mansarda. Cei doi au…

- Moartea fulgeratoare a lui Carmen Alina Borota a socat o tara intreaga. Cosmeticiana din municipiul Carei s-a stins din viata la varsta de 42 de ani, lasand in urma o familie indurerata, dar si zeci de prieteni care au iubit-o si care nu isi pot reveni din soc. Carmen nu suferea de nicio boala, dar…

- Ionela Prodan a decis sa plece din tara, la doar cateva zile dupa ce a fost externata din spital, unde a ajuns din cauza unor probleme cardiace. Ionela Prodan va pleca in America, acolo unde este stabilita una dintre fetele sale, Anca. „In scurt timp, cantareata va pleca spre Las Vegas, asa au decis…

- Președintele Coreei de Sud, invitat de Kim Jong-un la Phenian. Președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a fost chemat sa viziteze Coreea de Nord, dupa ce liderul suprem al Coreei de Nord, Kim Jong-un, i-a oferit o invitație formala prin intermediul surorii sale. Daca invitația va fi acceptata, aceasta…

- Indragita noastra cantareața, Irina Loghin, trece prin clipe de coșmar. Vedeta a povestit ca a fost infestata cu un virus, care peste Ocean a ucis mai mulți oameni. Irina Loghin se afla acum acasa, insa intr-o stare delicata! Vedeta susține ca a luat un virus din America.„Cum am ajuns in tara am mers…

- Ionela Prodan trece prin momente grele, dupa ce in urma cu o saptamana a ajuns pe patul de spital din cauza unei probleme la inima. Fiica ei, Anamaria, ii este alaturi si incearca sa-i inveseleasca zilele, fiindu-i mereu alaturi si avand mereu grija de look-ul ei.

- Indragita interpreta de muzica populara Niculina Stoican vorbește deschis despre momentele dificile din viața sa, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe”, unde povestește despre lucrurile care au ajutat-o in anii in care a fost nevoita sa traiasca departe de soțul ei.

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata. Ionela Prodan este internata in spital de mai bine de o saptamana. Cu toate ca familia artistei de 70 de ani a explicat…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Ionela Prodan se confrunta cu probleme grave de sanatate. Saptamana trecuta ea a ajuns de urgenta la spital, unde, de altfel, a fost si internata.

- Mirabela Dauer a marturisit ca primeste luna de luna o pensie de 760 de lei. Îndragita interpreta de muzica usoara a spus ca nu e multumita, însa nici nu se poate plânge, caci sunt oameni mult mai amarâti

- Cantareața de muzica populara, Ionela Prodan, a ajuns de urgenta la spital, marti seara, dupa ce a acuzat dureri in zona inimii. Fiica acesteia, Anamaria Prodan, nu a stat prea mult pe ganduri si a dus-o imediat pe mama ei la spitalul Fundeni.

- O indragita cantareata de muzica populara, face dezvaluiri soc! Artista a fost greu incercata de-a lungul vietii, iar aceasta a fost la un pas sa isi ia viata. Cantareata de muzica populara Laura Lavric a trecut printr-un divort care i-a lasat urme adanci si a pierdut tot ce a agonisit mai bine de doua…

- Indragita interpreta de muzica populara Elena Merisoreanu a fost pradata de propriile angajate. Acestea i-au furat artistei bijuterii valoroase din aur chiar din casa. Doamna Merisoreanu si-a invatat lectia si acum isi tine tezaurul inchis. Prin aceleasi situatii au trecut si Stela Popescu si Mirabela…

- Fiica lui Radu Beligan, marturisire emoționanta despre tatal ei. Indragita actrița Lamia Beligan vorbește cu lacrimi in ochi despre sentimentele pe care le are fața de tatal ei și despre felul cum ii simte prezența in cele mai tensionate momente, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena…

- Se pare ca 2018 este anul divorturilor. O indragita cantareata de muzica populara a facut un anunt socant: “Noi stam impreuna, de foarte multi ani, pentru copii. In rest, fiecare cu viata lui!“. Desi nimeni nu banuia, cantareata Silvana Riciu nu are o casnicie fericita, ba mai mult, ea si sotul ei stau…

- Craciunul este despre familie și reunire in jurul bradului. Asa a facut și Sofia Rotaru, care s-a bucurat de o sarbatoare alaturi de nepoți, nora și fiu. Indragita interpreta adora sa petreaca sarbatorile in sinul familiei. Ei au stat la masa și au imortalizat momentul pentru a impartași frumoasa poza…

- De tanara actrita Mihaela Dragan e posibil sa nu fi auzit multa lume. Si totusi, activitatea sa artistica are deja cateva realizari importante, de la roluri in filme precum „Aferim" al lui Radu Jude sau „Magie Noire", regizat de Fanny Ardant, la nominalizarea pentru premiul anual oferit de Liga Femeilor…